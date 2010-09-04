Китай построит в Камбодже самые высокие башни-близнецы в мире

Новые башни-близнецы в Камбодже по высоте превзойдут небоскреб нефтяной госкорпорации Petronas Towers в Куала-Лумпуре, сообщает «Интерфакс».
Китай возведет комплекс из двух башен высотой 133 этажа, или 560 метров в камбоджийской столице — Пномпене, на берегу реки Меконг. Башни-близнецы станут самыми высокими среди подобных сооружений не только в Азии, но и в мире. Хотя они будут существенно уступать по высоте самому высокому одиночному зданию мира — небоскребу Бурдж-Халифа в Дубае (828 м).
Стоимость проекта — $2,7 млрд.
Строить будет базирующаяся в Ухане Учанская судостроительная корпорация (Wuchang Shipbuilding Industry Group) в консорциуме с пекинской Sino Great Wall International Engineering, а также камбоджийская Thai Boon Roong и Sun Kian Ip Holding из Макао.
В башнях-близнецах будут расположены гостиница, торгово-развлекательный центр, различные офисы, выставочный комплекс, театр и рестораны, а также апартаменты.
Последние два десятилетия Камбоджа входит в число стран-лидеров Азии по темпам экономического роста: в среднем ВВП увеличивался на 8,1% в год. В 2016 году, по предварительным оценкам, ВВП Камбоджи вырос на 7%. Азиатский банк развития называет Камбоджу «новым азиатским тигром», а Всемирный банк в июле 2016 года причислил ее к группе стран с доходами ниже среднего уровня (от $1 026 до $4 035 на душу населения по состоянию на 2015 год).
Строительство в Камбодже активно развивается благодаря притоку иностранных инвестиций, которые в январе-сентябре 2016 года были на уровне $7,2 млрд.
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