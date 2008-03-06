Смарт-кровать Sleep Number 360 способна подстраиваться под пользователя

Не секрет, что от качества сна ночью во многом зависит состояние человека на протяжении всего следующего дня. Именно поэтому компания Sleep Number уже не первый год занимается выпуском "умных" кроватей, предназначенных для повышения качества сна. В этом году на выставке потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе производитель представил новую модель под названием 360, способную отслеживать положение пользователя во сне и менять свою форму соответствующим образом, чтобы ему было максимально комфортно в любой позиции.
Смарт-кровать Sleep Number 360 также будет незаменимым устройством для людей, страдающих храпом. Если человек во сне начинает храпеть, то кровать автоматически поднимает его голову на 7 градусов, чтобы тот мог нормально спать. Также кровать может нагреваться в области ног, что помогает быстрее заснуть. Также в Sleep Number 360 имеется встроенный будильник, отслеживающий график пользователя, чтобы будить его в самый подходящий момент.
Кровать поделена на две части, способные двигаться независимо друг от друга, поэтому может отслеживать сон каждого из двух человек. Вся собранная информация, а также советы по повышению качества сна передаётся в мобильное приложение на смартфон.
Sleep Number 360 поступит в продажу в розничных магазинах производителя в первой половине 2017 года.
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