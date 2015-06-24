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40 новых сервисов для изучения программирования, иностранных языков и развития

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Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 931
Благодарностей: 286
КП: 0.343
40 новых сервисов для изучения программирования, иностранных языков и развития
40 новых сервисов для изучения программирования, иностранных языков и развития интеллекта

Основательница информационной платформы для предпринимателей Maqtoob Кристина Зет опубликовала в своем блоге на Medium подборку новых образовательных ресурсов.



Образование
  • MasterClass  — онлайн-курсы от известных людей: актеров, спортсменов, режиссеров. В списке авторов — Серена Уильямс, Кевин Спейси, Вернер Херцог и другие.
  • FutureLearn  —  бесплатные образовательные курсы мировых университетов и образовательных организаций. За дополнительную плату можно получать сертификаты о прохождении специальных программ.
  • Curiosity  —  платформа для «быстрого» образования с акцентом на мобильные устройства. Предлагает видеоуроки и изображения с фактами на разные темы, начиная от спорта и дизайна, заканчивая медициной, историей и математикой.
  • WixEd  — курсы от Wix, посвященные онлайн-предпринимательству. Платформа учит, как привлекать клиентов, заниматься онлайн-маркетингом и на какие аспекты бизнеса обращать внимание в первую очередь.

  • Primer  —  мобильный сервис от Google для изучения маркетинга. Доступен как для устройств на Android, так и на iOS.
  • Sywork —  онлайн-курсы для художников и иллюстраторов.
  • Startup Patterns  —  мобильные нано-уроки об управлении стартапами для занятых владельцев.
  • Degreed  —  агрегатор для отслеживания прогресса учебных дисциплин. Он предлагает выбрать интересующие курсы из разных источников (Udemy, Duolingo, Khan Academy) и в конце недели предлагает статистику, сколько времени было потрачено на разные дисциплины.
  • Savvy — сервис индивидуальных уроков и консультаций. Предлагает занятия по дисциплинам, связанным с музыкой, саморазвитием, бизнесом и иностранными языками.
  • The Big Know  — сообщество маркетологов, которые помогают брендам создавать полезные и интересные курсы для аудитории.
  • Iversity  — выступления и лекции экспертов в разных областях: и энергетика, и медицина, и дизайн, и SMM. Доступны на восьми языках, включая русский.
  • Instructables  —  курсы для мастеров и любителей поработать руками. Советы по созданию предметов интерьера, украшений, электроники и даже наборов для выживания.
  • Cudoo — платные курсы личностного роста.

Программирование
  • lrn  — сервис для изучения Javascript на мобильных устройствах.
  • Envato Tuts+  — платный сервис для дизайнеров и разработчиков. Предлагает курсы по CSS, HTML, графике и колористике.
  • Py  — iOS приложение для изучения Python, Java, Swift, HTML & CSS, R, SQL, алгоритмов, астрофизики и других дисциплин.
  • Livecoding.tv  — стриминговый сервис для наблюдения за программистами во время работы над настоящими продуктами. Здесь можно выбрать интересующие языки и приложения, а также задать вопросы разработчикам.
  • Trinket — сервис для изучения азов языка Python.
  • Drupalize.Me — видеокурсы для изучения CMS Drupal.

  • CheckiO — обучающая игра для программирования на языках Python и JavaScript.
  • Pencil Code — сервис для креативного обучения языкам программирования. Пользователь с помощью кода выполняет творческие задания — пишет музыку и рисует.
  • CloudAcademy — платный ресурс для изучения облачных технологий.
  • CodinGame — сервис для изучения различных языков программирования в игровой форме. В каждом случае от игрока требуется решить определенную проблему или исправить чужой код.
  • Code4Startup — ресурс, где пользователь под руководством наставников может сам создать клон одного из известных проектов — Tinder, Airbnb, Fiverr и других.

  • Swift Playgrounds и Swifty — сервисы для изучения языка Swift.
  • Codewars — сервис, где собраны тренировочные задачи — ката — для Python, JavaScript, Ruby, Java и Haskell.
  • Egghead — ресурс для изучения фрейморков для веб-разработки.
  • Simplilearn — учебный центр для подготовки менеджеров по проекту, разработчиков и digital-маркетологов. В конце обучения предлагают получить сертификат и дальнейшее трудоустройство. Стоимость программ от $1 тысячи долларов.
  • CodeUpStart — сервис, который помогает обучиться разработке на примере существующих ИТ-продуктов.

  • Codeplace — сервис для изучения Ruby on Rails на примере существующих ИТ-продуктов.
  • CareerFoundry — система онлайн-курсов и индивидуального менторства для тех, кто хочет начать карьеру в ИТ-сфере.
  • Exercism — ресурс для повышения навыков разработчика.
  • SitePoint Premium — сервис для обучения веб-разработке.
  • Code-Free Startup — сервис для продвинутых разработчиков, который на примере стартапов поможет им улучшить свои навыки.

Иностранные языки
  • Tinycards — ресурс от компании Duolingo для быстрого запоминания иностранных слов при помощи флеш-карточек.
  • Lang-8 — сервис для изучения новых языков с их носителями.
  • Vocabulary.com — адаптивная система для запоминания английских слов и выражений.
  • Rype — платный сервис для экспресс-изучения французского и испанского языков.

Сервисы для развития интеллекта
  • Lumosity — специальные игры для развития умственной деятельности.
  • Elevate — мобильное приложение для развития концентрации, улучшения продуктивности и тренировки мозга.

перевод - vc.ru
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