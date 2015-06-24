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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Профессионал
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 931
Благодарностей: 286
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40 новых сервисов для изучения программирования, иностранных языков и развития
40 новых сервисов для изучения программирования, иностранных языков и развития интеллекта
Основательница информационной платформы для предпринимателей Maqtoob Кристина Зет опубликовала в своем блоге на Medium подборку новых образовательных ресурсов.
Образование
- MasterClass — онлайн-курсы от известных людей: актеров, спортсменов, режиссеров. В списке авторов — Серена Уильямс, Кевин Спейси, Вернер Херцог и другие.
- FutureLearn — бесплатные образовательные курсы мировых университетов и образовательных организаций. За дополнительную плату можно получать сертификаты о прохождении специальных программ.
- Curiosity — платформа для «быстрого» образования с акцентом на мобильные устройства. Предлагает видеоуроки и изображения с фактами на разные темы, начиная от спорта и дизайна, заканчивая медициной, историей и математикой.
- WixEd — курсы от Wix, посвященные онлайн-предпринимательству. Платформа учит, как привлекать клиентов, заниматься онлайн-маркетингом и на какие аспекты бизнеса обращать внимание в первую очередь.
- Primer — мобильный сервис от Google для изучения маркетинга. Доступен как для устройств на Android, так и на iOS.
- Sywork — онлайн-курсы для художников и иллюстраторов.
- Startup Patterns — мобильные нано-уроки об управлении стартапами для занятых владельцев.
- Degreed — агрегатор для отслеживания прогресса учебных дисциплин. Он предлагает выбрать интересующие курсы из разных источников (Udemy, Duolingo, Khan Academy) и в конце недели предлагает статистику, сколько времени было потрачено на разные дисциплины.
- Savvy — сервис индивидуальных уроков и консультаций. Предлагает занятия по дисциплинам, связанным с музыкой, саморазвитием, бизнесом и иностранными языками.
- The Big Know — сообщество маркетологов, которые помогают брендам создавать полезные и интересные курсы для аудитории.
- Iversity — выступления и лекции экспертов в разных областях: и энергетика, и медицина, и дизайн, и SMM. Доступны на восьми языках, включая русский.
- Instructables — курсы для мастеров и любителей поработать руками. Советы по созданию предметов интерьера, украшений, электроники и даже наборов для выживания.
- Cudoo — платные курсы личностного роста.
Программирование
Иностранные языки
- lrn — сервис для изучения Javascript на мобильных устройствах.
- Envato Tuts+ — платный сервис для дизайнеров и разработчиков. Предлагает курсы по CSS, HTML, графике и колористике.
- Py — iOS приложение для изучения Python, Java, Swift, HTML & CSS, R, SQL, алгоритмов, астрофизики и других дисциплин.
- Livecoding.tv — стриминговый сервис для наблюдения за программистами во время работы над настоящими продуктами. Здесь можно выбрать интересующие языки и приложения, а также задать вопросы разработчикам.
- Trinket — сервис для изучения азов языка Python.
- Drupalize.Me — видеокурсы для изучения CMS Drupal.
- CheckiO — обучающая игра для программирования на языках Python и JavaScript.
- Pencil Code — сервис для креативного обучения языкам программирования. Пользователь с помощью кода выполняет творческие задания — пишет музыку и рисует.
- CloudAcademy — платный ресурс для изучения облачных технологий.
- CodinGame — сервис для изучения различных языков программирования в игровой форме. В каждом случае от игрока требуется решить определенную проблему или исправить чужой код.
- Code4Startup — ресурс, где пользователь под руководством наставников может сам создать клон одного из известных проектов — Tinder, Airbnb, Fiverr и других.
- Swift Playgrounds и Swifty — сервисы для изучения языка Swift.
- Codewars — сервис, где собраны тренировочные задачи — ката — для Python, JavaScript, Ruby, Java и Haskell.
- Egghead — ресурс для изучения фрейморков для веб-разработки.
- Simplilearn — учебный центр для подготовки менеджеров по проекту, разработчиков и digital-маркетологов. В конце обучения предлагают получить сертификат и дальнейшее трудоустройство. Стоимость программ от $1 тысячи долларов.
- CodeUpStart — сервис, который помогает обучиться разработке на примере существующих ИТ-продуктов.
- Codeplace — сервис для изучения Ruby on Rails на примере существующих ИТ-продуктов.
- CareerFoundry — система онлайн-курсов и индивидуального менторства для тех, кто хочет начать карьеру в ИТ-сфере.
- Exercism — ресурс для повышения навыков разработчика.
- SitePoint Premium — сервис для обучения веб-разработке.
- Code-Free Startup — сервис для продвинутых разработчиков, который на примере стартапов поможет им улучшить свои навыки.
Сервисы для развития интеллекта
- Tinycards — ресурс от компании Duolingo для быстрого запоминания иностранных слов при помощи флеш-карточек.
- Lang-8 — сервис для изучения новых языков с их носителями.
- Vocabulary.com — адаптивная система для запоминания английских слов и выражений.
- Rype — платный сервис для экспресс-изучения французского и испанского языков.
- Lumosity — специальные игры для развития умственной деятельности.
- Elevate — мобильное приложение для развития концентрации, улучшения продуктивности и тренировки мозга.
перевод - vc.ru
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