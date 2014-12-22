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Что разгонит инфляцию в 2017 году: алкоголь, табак, бензин
Что разгонит инфляцию в 2017 году: алкоголь, табак, бензин
Финансовые чиновники ждут от наступающего 2017 года спокойствия. Нам обещают низкую инфляцию, стабильный рубль, оживление в экономике. Однако у большинства жителей страны такие заверения вызывают лишь улыбку. С нового года резко дорожают привычные для россиян проезд на транспорте, бензин, алкоголь и табачная продукция. С середины 2017 года традиционно будут увеличены еще и тарифы на услуги ЖКХ.
Повышение по всем пунктам при этом прогнозируется с превышением темпов инфляции (в 2016 году она составила 5,6%, в 2017 году ожидается не более 4-5%).
Вызывают удивление также предположения некоторых чиновников, что существенное повышение привычных для населения цен не сможет разогнать инфляцию выше предполагаемой.
К примеру, много разговоров вызвали некоторые подсчеты Росстата. Служба в середине декабря вывела некий «индекс оливье». В соответствии с ним набор продуктов для новогоднего стола в рамках среднестатистической российской семьи из четырех человек, собравшейся встретить 2017 год, обойдется в 5585 рублей. Это на 3,6% дороже, чем год назад. В Москве и Санкт-Петербурге любимый новогодний салат обойдется еще дороже – 6863 рубля и 5904 рубля соответственно.
Источник RNS.