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Китай ввел новые ограничения на валютном рынке страны

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Старый Сегодня, 11:57
#1
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Китай ввел новые ограничения на валютном рынке страны
По оценкам Bloomberg Intelegence за 11 месяцев 2016 г. отток капитала из китайской экономики составил примерно 762 млрд. долларов. На этом фоне власти Поднебесной пытаются замедлить вывод средств из страны, вводя все новые ограничения на внутреннем валютном рынке.

Так к сегодняшнему дню на одного гражданина Китая выдается ежегодная квота на обмен юаней на иностранную валюту, которая эквивалентна 50 тыс. долларам.

Кроме того, с начала 2017 г. вводятся новые требования:

При обмене валюты граждане страны обязаны подписать бумагу, где они обещают не покупать иностранную недвижимость, ценные бумаги, полисы страхования жизни и другие инвестиционные виды страховых полисов. Данные ограничения действовали и ранее, однако теперь все закрепляется подписью покупателя.
Теперь гражданину необходимо дать подробное объяснение, куда он планирует потратить эти средства, включая сроки приобретения.
Нарушители валютных правил будут включены в список регулятора. Также им будет отказано в обмене иностранной валюты в течение 3-х следующих лет, а их действия будут расследованы с целью пресечения отмывания денежных средств.
Клиенты должны будут подтвердить то, что они ознакомлены с правилами по противодействию по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, теперь им необходимо подтвердить, что они не продают свою квоту на обмен валюты другому гражданину Китая.
Вполне возможно, что эти ограничения замедлят приток средств в страну, так как инвесторы начнут беспокоиться смогут ли они в будущем безболезненно забрать свои деньги.


Специально для mmgp.ru
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