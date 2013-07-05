Расширение популярного сервиса Ctrip в виде покупки транспортного оператора

Слоган сервиса Ctrip
- путешествие на кончиках пальцев. Как вы, наверное, догадались, если не знали до этого, Ctrip - это сервис по бронированию авиабилетов и отелей по всему миру.
Вчера стало известно
, что сервис Ctrip приобрел крупного китайского транспортного провайдера, компанию TangRen World
, укрепив позицию предоставления полного комплекса услуг для китайских путешественников за рубежом.
TangRen World предоставляет услуги в 100 странах мира и насчитывает более 3000 говорящих на китайском языке водителей.
Генеральный директор отдела наземного и водного транспорта Ctrip, Юкэн Ван, подтвердил сделку в интервью китайским СМИ. Он сказал, что бизнес будет интегрирован в платформу Ctrip, но будет продолжать работать в качестве автономного бренда.
В конце прошлого года Ctrip уже приобрел две американские компании для обслуживания своих китайских клиентов, посещающих США в составе туристических групп.
Приобретение сервисом Ctrip британской компании Skyscanner в ноябре прошлого года привлекло внимание СМИ и пользователей, в то же время руководители сервиса Ctrip заявляли, что еще есть огромный потенциал роста в виде расширения сервиса в Китае.
На данный момент сумма сделки не разглашается.
Перевод специально для MMGP: tnooz.com