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Расширение популярного сервиса Ctrip в виде покупки транспортного оператора

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Расширение популярного сервиса Ctrip в виде покупки транспортного оператора
Слоган сервиса Ctrip - путешествие на кончиках пальцев. Как вы, наверное, догадались, если не знали до этого, Ctrip - это сервис по бронированию авиабилетов и отелей по всему миру.


Вчера стало известно, что сервис Ctrip приобрел крупного китайского транспортного провайдера, компанию TangRen World, укрепив позицию предоставления полного комплекса услуг для китайских путешественников за рубежом.


TangRen World предоставляет услуги в 100 странах мира и насчитывает более 3000 говорящих на китайском языке водителей.

Генеральный директор отдела наземного и водного транспорта Ctrip, Юкэн Ван, подтвердил сделку в интервью китайским СМИ. Он сказал, что бизнес будет интегрирован в платформу Ctrip, но будет продолжать работать в качестве автономного бренда.

В конце прошлого года Ctrip уже приобрел две американские компании для обслуживания своих китайских клиентов, посещающих США в составе туристических групп.

Приобретение сервисом Ctrip британской компании Skyscanner в ноябре прошлого года привлекло внимание СМИ и пользователей, в то же время руководители сервиса Ctrip заявляли, что еще есть огромный потенциал роста в виде расширения сервиса в Китае.

На данный момент сумма сделки не разглашается.

Перевод специально для MMGP: tnooz.com

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Метки
авиабилеты, бизнес, покупка, туризм, туризм в интернете
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