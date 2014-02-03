Rockets of Awesome привлек $12.5 миллионов и поможет выбрать одежду ребенку

Stitch Fix, Trunk Club и другие службы электронной коммерции, которые работают по подписке, облегчили взрослым людям выбор одежды, так как им не приходится тратить время на походы в магазины. Пользователи подписываются на службы, которые с помощью опросов об их предпочтениях, вкусах, любимых брендах и ценовых диапазонах, определяют нужные клиентам товары и присылают одежду, которую те могут или оставить или вернуть обратно.
Сервисы становятся умнее, если клиент дольше ими пользуется. Та же ситуация, когда дело касается вопроса как одеть ребенка. Именно подбором одежды для детей занимается расположенный в Нью-Йорке сервис Rockets of Awesome, который присылает 12 предметов одежды на одного ребенка в начале каждого сезона и берет оплату только за то, что родители решили оставить (возвраты являются бесплатными и по словам компании позволяют улучшить распознавание требований клиентов в дальнейшем).
Раунд, в котором удалось привлечь 12,5 миллионов долларов, возглавила компания August Capital, а также участвовали ранние инвесторы General Catalyst Partners и Forerunner Ventures, которые до этого уже вложили 7 миллионов долларов в проект наряду с Founders Fund и Launch Incubator. Среди инвесторов также была известная актриса Гвинет Пэлтроу.
Rockets of Awesome не просто копия сервисов, ориентированных на взрослых. Компания не просто посылает вещи родителям, которые нравятся им или их детям, а также производит свою собственную одежду и по их словам нет двух коробок, в которых были бы одинаковые экземпляры.
Это очень удобно для родителей, которые следят за тем, что носят их дети, особенно если учесть доступные цены. Каждая единица одежды стоит от 12 до 36 долларов, что намного ниже цен во многих магазинах, включая Gap Kids, Lands End и L.L.Bean. Конечно, для родителей, чьи дети носят только брендовые вещи, например Adidas, этот сервис ничем не сможет помочь.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru