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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:02
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,296
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Investmarketplace - Investmarketplace.com
Я не админ!



Принимает:BitCoin,Bankwire,AdvCash,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Invest Market Place Ltd

Планы nvestment 27,5% - 45% в день в течение 4-х дней, 185% через 4 дня

Минимальный вклад $20

Рефские до Уровень 1 = (3% -4% -5%) - Уровень 2 = (2%) - Уровень 3 = (1%)

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от Cloudflare

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в Invest Market Place
Вы не просто еще один Инвестор. Мы не просто еще одна инвестиционная компания.

10-летний опыт в бизнесе инвестиций и более 30 месяцев Интернет и онлайн-инвестиций Наши 10 лет многолетний опыт работы в частном секторе прямых инвестиций и более 30 месяцев Интернет и онлайн-инвестиций помогает нам обеспечить лучшее качество и своевременное обслуживание наших клиентов. Наша группа всегда действует в соответствии с лучшими практиками сумев обеспечить высокие урожаи на людей, которым мы служим.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Первый план
ежедневно в течение 4 дней

План 1
$ 20.00 - $ 699.00
27,00%
- - - - - - - - - - -
План 2
$ 700.00 - $ 1699.00
27,50%
- - - - - - - - - - -


Второй план
ежедневно в течение 4 дней

План 1
$ 1700,00 - $ 4999,00
28,00%
- - - - - - - - - - -
План 2
$ 5000,00 - $ 8999,00
30.00%
- - - - - - - - - - -


В-третьих планы
ежедневно в течение 4 дней

План 3
$ 9000.00 - $ 19999,00
35,50%
- - - - - - - - - - -
План 2
$ 20000,00 и многое другое
45.00%
- - - - - - - - - - -

VIP
% 185 Через 4 дня

Минимальное Depsoite
$ 49000
Максимальная Depsoit
$ 199000
Количество депозита
3 Депозит для каждого пользователя
20% Рефералка
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2011-12-10 - Expires on 2017-12-10 - Updated on 2016-12-03

Name Server(s) SRI.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,703,081 domains)
WALLY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,703,081 domains)


IP Address 104.24.102.249 - 103 other sites hosted on this server
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159136932
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U7498134 (Invest Market Place)
Amount: 240.00 USD
Memo: ActionUser naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 19:05.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:13
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 24.12.2016
Сообщений: 35
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Investmarketplace - Investmarketplace.com
Не увидел, старт давно был?
__________________
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Жизнь прекрасна!
сша на форуме  
Старый Сегодня, 19:16
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,248
Благодарностей: 734
КП: 0.679
Re: Investmarketplace - Investmarketplace.com
Цитата:
Сообщение от сша Посмотреть сообщение
Не увидел, старт давно был?
По ходу давно, на PM Рейтинг Trust Score 173.1 point(s)
__________________
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asmith на форуме  
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