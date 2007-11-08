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Tinybop для образовательных приложений для детей привлекла ивестиции

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Tinybop для образовательных приложений для детей привлекла ивестиции



Американская компания Tinybop из Бруклина штат Нью-Йорк является разработчиком образовательных приложений для детей и для этих целей привлекла инвестиции.

Инвестором стал Sandbox Partners. Сумма сделки не разглашается. С помощью инвестиций, Sandbox Partners занял место в команде компании и стал крупнейшим институциональным акционером.

Привлеченные средства компания использует для создания созвездия приложений для детей, расширения бизнеса и расширения своей деятельности по всему миру.





Рауль Гутьеррес является основателем и главным исполнительным директором компании Tinybop, которая создала на сегодняшний день 13 приложений в инженерии, проектировании и образовании, включая иллюстрации и интеллектуальные анимации, благоприятный дизайн для ребенка и инструменты для родителей с информационно-насыщенной панелью и справочниками.

Цифровые игрушки представляют собой серию из пяти открытых приложений, которые позволяют детям создавать и играть в то, что они могут себе представить. Библиотека в настоящий момент охватывает восемь вдохновляющих и интерактивных диалоговых игр предназначенных для обучения основам STEM в искренне глубоком понимании мира.




Перевод специально для mmgp.ru


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