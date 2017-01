monhyip



OnePunchLtd - onepunchltd.com



Старт 03 января 2017



О программе:



Цитата: OnePunchLTD Limited предлагает доступный заработок для каждого. Современная компания, основной сферой бизнеса направление тесно связано с компьютерными технологиями и программным обеспечением, разрабатывает новые методы и эффективные алгоритмы майнинга крипто. В течение нескольких лет, OnePunchLTD Общества не только сумела построить несколько крупных центров обработки данных в Великобритании, но и оборудовать их мощным биткоин майнинг оборудование, которое круглосуточно обеспечивает стабильный рост прибыли.В 2015 году компания сделала успешную попытку выйти на международный рынок технологий с предложением выгодного сотрудничества. Основная цель заключается в создании филиальной сети центров обработки данных в Бельгии, Нидерландах и Дании. Соответствующие климата, капитальных вложений в строительство и технологическое оборудование для добычи полезных ископаемых являются основными критериями для интересного проекта с минимальным требованиям для инвесторов, где любой желающий может принять участие или стать совладельцем компании после выпуска акций. Инвестиционные планы:





113%

AFTER 10 CALENDAR DAYS

Total Return: 113%

Minimum Deposit: 10 USD

Maximum Deposit: 1000 USD

6% DAILY

ON BUSINESS DAYS

FOR 30 DAYS

Total Return: 132%

Minimum Deposit: 20 USD

Maximum Deposit: 25000 USD



Платежные системы:



Perfect Money, Payeer, Bitcoin



Языковые версии сайта:



Сайт на английском языкt.



Возможности связи с поддержкой проекта:



Форма поддержки на сайте.





Реферальная система:



5%-2%-1%



Данные whois:



Created on 2016-12-07 - Expires on 2019-12-07 - Updated on 2016-12-28

Name Server: EARTH.SUGARDNS.NET

Name Server: QUEEN.SUGARDNS.NET



Сервер:



P Address 108.166.218.37 - 62 other sites hosted on this server

IP Location United States - California - Canyon Country - Techeve Ltd

ASN United States AS35916 MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION, US (registered Apr 08, 2005)



SSL



Valid from December 29, 2016 to December 30, 2017

Serial Number: eac3ba363ac1bde7f01a192fbf03c6f0

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA





ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш вклад:



https://blockchain.info/ru/tx/37e7da...b25c034fa1f3e4





