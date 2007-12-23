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OnePunchLtd - onepunchltd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:58
#1
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2007
Сообщений: 82,542
Благодарностей: 8,048
КП: 0.221

награды Ветеран MMGP.RU 
OnePunchLtd - onepunchltd.com


Старт 03 января 2017

О программе:

Цитата:
OnePunchLTD Limited предлагает доступный заработок для каждого. Современная компания, основной сферой бизнеса направление тесно связано с компьютерными технологиями и программным обеспечением, разрабатывает новые методы и эффективные алгоритмы майнинга крипто. В течение нескольких лет, OnePunchLTD Общества не только сумела построить несколько крупных центров обработки данных в Великобритании, но и оборудовать их мощным биткоин майнинг оборудование, которое круглосуточно обеспечивает стабильный рост прибыли.В 2015 году компания сделала успешную попытку выйти на международный рынок технологий с предложением выгодного сотрудничества. Основная цель заключается в создании филиальной сети центров обработки данных в Бельгии, Нидерландах и Дании. Соответствующие климата, капитальных вложений в строительство и технологическое оборудование для добычи полезных ископаемых являются основными критериями для интересного проекта с минимальным требованиям для инвесторов, где любой желающий может принять участие или стать совладельцем компании после выпуска акций.
Инвестиционные планы:


113%
AFTER 10 CALENDAR DAYS
Total Return: 113%
Minimum Deposit: 10 USD
Maximum Deposit: 1000 USD
6% DAILY
ON BUSINESS DAYS
FOR 30 DAYS
Total Return: 132%
Minimum Deposit: 20 USD
Maximum Deposit: 25000 USD

Платежные системы:

Perfect Money, Payeer, Bitcoin

Языковые версии сайта:

Сайт на английском языкt.

Возможности связи с поддержкой проекта:

Форма поддержки на сайте.


Реферальная система:

5%-2%-1%

Данные whois:

Created on 2016-12-07 - Expires on 2019-12-07 - Updated on 2016-12-28
Name Server: EARTH.SUGARDNS.NET
Name Server: QUEEN.SUGARDNS.NET

Сервер:

P Address 108.166.218.37 - 62 other sites hosted on this server
IP Location United States - California - Canyon Country - Techeve Ltd
ASN United States AS35916 MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION, US (registered Apr 08, 2005)

SSL

Valid from December 29, 2016 to December 30, 2017
Serial Number: eac3ba363ac1bde7f01a192fbf03c6f0
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA


ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Наш вклад:

https://blockchain.info/ru/tx/37e7da...b25c034fa1f3e4

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http://monhyip.net/b/1.gif
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monhyip на форуме  
Старый Сегодня, 18:04
#2
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,511
Благодарностей: 199
КП: 0.084
Re: OnePunchLtd - onepunchltd.com
Сколько уже раз этот дизайн использовался?!
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

ТЕМА БЛОГА КРЕСТНОГО ОТЦА НА MMGP.
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 18:34
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: OnePunchLtd - onepunchltd.com
Смешной партизан с привязкой Российских соц. сетей, конечно очень весело наблюдать - ооочень
__________________
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Okkupant на форуме  
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