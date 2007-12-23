OnePunchLtd - onepunchltd.com

Старт 03 января 2017
О программе:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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OnePunchLTD Limited предлагает доступный заработок для каждого. Современная компания, основной сферой бизнеса направление тесно связано с компьютерными технологиями и программным обеспечением, разрабатывает новые методы и эффективные алгоритмы майнинга крипто. В течение нескольких лет, OnePunchLTD Общества не только сумела построить несколько крупных центров обработки данных в Великобритании, но и оборудовать их мощным биткоин майнинг оборудование, которое круглосуточно обеспечивает стабильный рост прибыли.В 2015 году компания сделала успешную попытку выйти на международный рынок технологий с предложением выгодного сотрудничества. Основная цель заключается в создании филиальной сети центров обработки данных в Бельгии, Нидерландах и Дании. Соответствующие климата, капитальных вложений в строительство и технологическое оборудование для добычи полезных ископаемых являются основными критериями для интересного проекта с минимальным требованиям для инвесторов, где любой желающий может принять участие или стать совладельцем компании после выпуска акций.
113%
AFTER 10 CALENDAR DAYS
Total Return: 113%
Minimum Deposit: 10 USD
Maximum Deposit: 1000 USD
6% DAILY
ON BUSINESS DAYS
FOR 30 DAYS
Total Return: 132%
Minimum Deposit: 20 USD
Maximum Deposit: 25000 USD
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Языковые версии сайта:
Сайт на английском языкt.
Возможности связи с поддержкой проекта:
Форма поддержки на сайте.
Реферальная система:
5%-2%-1%
Данные whois:
Created on 2016-12-07 - Expires on 2019-12-07 - Updated on 2016-12-28
Name Server: EARTH.SUGARDNS.NET
Name Server: QUEEN.SUGARDNS.NET
Сервер:
P Address 108.166.218.37 - 62 other sites hosted on this server
IP Location United States - California - Canyon Country - Techeve Ltd
ASN United States AS35916 MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION, US (registered Apr 08, 2005)
SSL
Valid from December 29, 2016 to December 30, 2017
Serial Number: eac3ba363ac1bde7f01a192fbf03c6f0
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
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Наш вклад:
https://blockchain.info/ru/tx/37e7da...b25c034fa1f3e4