zaharik1404



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Что такое тренд на рынке форекс. торговые системы форекс требуют от трейдера определить направление тренда, прежде чем открывать сделку, вот и хотелось бы обсудить, что это за зверь такой, кто и каким образом определяет направление тренда в своих торговых системах. Ну и конечно, сначала я предложу некоторые методы, которыми пользуюсь сам. Ведь вопрос этот очень важный для торговли. То, насколько быстро ваша система сможет определять, что тренд развернулся, будет обозначать насколько меньше убытков вы схватите, открывая сделки против нового тренда.



Импульс, коррекция.



Был такой интересный дядька, по фамилии Эллиот, так вот он предложил некую волновую теорию, в которой сказал нам, цена на рынке движется







Разворот тренда.



Важный момент, который лучше не пропускать. Если смотреть просто визуально, не прибегая к различным сложным индикаторам, то мы можем просто наблюдать за импульсными и коррекционными волнами, чем больше становятся коррекционные волны и меньше импульсные, тем слабее тренд, следовательно. Ближе его разворот. Если мы глянем на то же место, на Австралийском долларе, которое я показал выше, то мы можем увидеть, что последняя коррекционная волна выросла практически к тому месту, где завершилась предыдущая. Дальше идет небольшое падение и идет новый, мощный рост. На графике нарисовалась фигура, перевернутая голова и плечи и дальше уже красные волны стали длиннее чем желтые. То есть тренд развернулся и волны вверх стали длиннее, чем вниз. Так что вот таким нехитрым способом, просто наблюдая за импульсами и коррекциями, вы можете понять, что тренд ослабевает и готов к развороту. Так что думаю, что Эллиот, в любом случае помог трейдингу, пусть вы и не являетесь последователем его теории.







Индикаторные способы определения тренда.



Для тех, кто не особо доверяет своему, визуальному, восприятию, можно предложить определять направление тренда при помощи индикаторов, такой способ имеет свои недостатки. Например, запаздывание, визуально можно быстрей определить, что тренд ослабевает, чем при помощи индикаторов, но при этом индикаторы заставляют трейдера быть более дисциплинированным. Они исключают всякие субъективные оценки трейдера, тут все просто выше линия тренд один, ниже, другой, особо не пофантазируешь. Самый простой, это МА, скользящее среднее, где находится относительно линии индикатора цена, такой и тренд. Можно смотреть на гистограммы индикатора типа МАКД, выше или ниже нуля, что и показывает, какой тренд на рынке. По большому счету, все индикаторы, показывающие направление тренда, работают на среднем значении цены.

Для разворота тренда у индикаторов есть неплохой сигнал, дивергенция. За ней наблюдаем обычно у подвальных индикаторов, те, что находятся под графиком. В чем суть этого сигнала, тренд на графике, пусть будет восходящий, показывает все новые вершины, то есть цена растет, а на индикаторе начинается падение, то есть выходит расхождение. Так и переводится дивергенция, расхождение. Такой сигнал говорит о том, что тренд готовится к развороту и он ослабел. Пример видим на рисунке, как видим, график растет, а вершины индикатора начинают падать, и дальше разворачивается и сам тренд следом за индикатором. Последователи индикаторного анализа считают дивергенцию очень сильным сигналом форекс. Однако, открывать сделку только от одной дивергенции против тренда не стоит, должны быть еще подтверждающие сигналы.







Графические методы определения.



Довольно эффективный метод определения тренда, это трендовая линия, что стоит запомнить, восходящий тренд начинается с поддержки, нисходящий с сопротивления. Просто строит линию по пикам коррекций, и она нам покажет направление и силу тренда. Пример так же на рисунке, если цена пробивает трендовую линию, значит движение ослабело и готовится разворот. Но при этом не стоит забывать, что главней все-таки это импульсные и коррекционные волны, если коррекция новая не стала больше импульса, то цена еще может хорошо сходить в сторону тренда. Хотя и пробили трендовую линию. Но все равно, коли цена уже пробила тренд, стоит готовится к развороту, хотя это не всегда сигнал для открытия позиции против существующего тренда. Для меня главное – это разворотная фигура.







Так же можно использовать параллельный канал, смотрим на тот же самый участок графика, просто параллельно линии сопротивления мы по пикам строим линию поддержки, они нам показывают, в каких границах движется тренд. Как видим канал тоже пробит на графике, так что, как и в случае с трендовой линией, это говорит о готовящемся развороте цены.







Вы можете выбрать для своей



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Простой вопрос, многиетребуют от трейдера определить направление тренда, прежде чем открывать сделку, вот и хотелось бы обсудить, что это за зверь такой, кто и каким образом определяет направление тренда в своих торговых системах. Ну и конечно, сначала я предложу некоторые методы, которыми пользуюсь сам. Ведь вопрос этот очень важный для торговли. То, насколько быстро ваша система сможет определять, что тренд развернулся, будет обозначать насколько меньше убытков вы схватите, открывая сделки против нового тренда.Был такой интересный дядька, по фамилии Эллиот, так вот он предложил некую, в которой сказал нам, цена на рынке движется волнами . Вы можете принимать все эти сложные разметки волновиков или считать, что все это лишь бесполезные художества, это не имеет значения, но отрицать тот факт, что тренд движется волнами, вы не сможете, уж слишком он очевиден. Вот тут на рисунке я показал вам трендовое движение, как видите оно состоит из движений побольше в сторону тренда и поменьше против. Движение в сторону тренда называют импульсными волнами, против, коррекционными. Первые я обозначил желтыми отрезками, вторые красными. Как видим, после каждой коррекции цена совершает новый рывок в сторону тренда и переписывает минимальную цену, в нашем случае тренд нисходящий. Так вот, тот факт, что коррекционная волна всегда меньше импульсной, довольно полезен для торговли и создания торговых систем.Важный момент, который лучше не пропускать. Если смотреть просто визуально, не прибегая к различным сложным индикаторам, то мы можем просто наблюдать за импульсными и коррекционными волнами, чем больше становятся коррекционные волны и меньше импульсные, тем слабее тренд, следовательно. Ближе его разворот. Если мы глянем на то же место, на Австралийском долларе, которое я показал выше, то мы можем увидеть, что последняя коррекционная волна выросла практически к тому месту, где завершилась предыдущая. Дальше идет небольшое падение и идет новый, мощный рост. На графике нарисовалась фигура, перевернутая голова и плечи и дальше уже красные волны стали длиннее чем желтые. То есть тренд развернулся и волны вверх стали длиннее, чем вниз. Так что вот таким нехитрым способом, просто наблюдая за импульсами и коррекциями, вы можете понять, что тренд ослабевает и готов к развороту. Так что думаю, что Эллиот, в любом случае помог трейдингу, пусть вы и не являетесь последователем его теории.Для тех, кто не особо доверяет своему, визуальному, восприятию, можно предложить определять направление тренда при помощи индикаторов, такой способ имеет свои недостатки. Например, запаздывание, визуально можно быстрей определить, что тренд ослабевает, чем при помощи индикаторов, но при этом индикаторы заставляют трейдера быть более дисциплинированным. Они исключают всякие субъективные оценки трейдера, тут все просто выше линия тренд один, ниже, другой, особо не пофантазируешь. Самый простой, это МА, скользящее среднее, где находится относительно линии индикатора цена, такой и тренд. Можно смотреть на гистограммы индикатора типа МАКД, выше или ниже нуля, что и показывает, какой тренд на рынке. По большому счету, все индикаторы, показывающие направление тренда, работают на среднем значении цены.Для разворота тренда у индикаторов есть неплохой сигнал,. За ней наблюдаем обычно у подвальных индикаторов, те, что находятся под графиком. В чем суть этого сигнала, тренд на графике, пусть будет восходящий, показывает все новые вершины, то есть цена растет, а на индикаторе начинается падение, то есть выходит расхождение. Так и переводится дивергенция, расхождение. Такой сигнал говорит о том, что тренд готовится к развороту и он ослабел. Пример видим на рисунке, как видим, график растет, а вершины индикатора начинают падать, и дальше разворачивается и сам тренд следом за индикатором. Последователи индикаторного анализа считают дивергенцию очень сильным. Однако, открывать сделку только от одной дивергенции против тренда не стоит, должны быть еще подтверждающие сигналы.Довольно эффективный метод определения тренда, это графический анализ. Наиболее простой, это, что стоит запомнить, восходящий тренд начинается с поддержки, нисходящий с сопротивления. Просто строит линию по пикам коррекций, и она нам покажет направление и силу тренда. Пример так же на рисунке, если цена пробивает трендовую линию, значит движение ослабело и готовится разворот. Но при этом не стоит забывать, что главней все-таки это импульсные и коррекционные волны, если коррекция новая не стала больше импульса, то цена еще может хорошо сходить в сторону тренда. Хотя и пробили трендовую линию. Но все равно, коли цена уже пробила тренд, стоит готовится к развороту, хотя это не всегда сигнал для открытия позиции против существующего тренда. Для меня главное – это разворотная фигура.Так же можно использовать параллельный канал, смотрим на тот же самый участок графика, просто параллельно линии сопротивления мы по пикам строим линию поддержки, они нам показывают, в каких границах движется тренд. Как видим канал тоже пробит на графике, так что, как и в случае с трендовой линией, это говорит о готовящемся развороте цены.Вы можете выбрать для своей системы торговли любые методы определения тренда, которые нравятся вам, я использую графический анализ и наблюдаю импульсные и коррекционные волны. Как-то не сдружилось у меня с индикаторным анализом, хотя я понимаю, что преимущества свои у индикаторов в торговых системах тоже есть. И было бы интересно почитать, кто какие методы применяет для определения тенденции на рынке, может узнаю, что новое. Все-таки, как и писал выше, определение тренда и момента его разворота, очень важно для работы трейдера.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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