OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,642 Благодарностей: 512 КП: 0.081

С 2017 года будут штрафовать за незарегистрированные строения в частных владениях



Речь пока о Московской области. Известно, что власти этой области, в качестве такого эксперимента, с конца 2016 г. проводили проверки незарегистрированных построек находящихся в частных владениях Подмосковья и в основном искали новые дома, большие сараи, банные постройки, летние веранды площадью от 50 кв.м. По результатам такой проверки, в случае обнаружения незарегистрированной постройки на территории собственника, то осенью прошлого года налоговиками с помощью информационного письма предлагалось оформить её в собственность и начать платить как полагается налоги. Часть граждан так и поступила, то есть оформляли всё в собственность и начинала платить налоги, а часть пока не сделала этого.



Теперь, с 1 января 2017 г., в Московской области, если местные налоговики обнаружат у вас в частном владении (даже на даче) незарегистрированную постройку, за которую вы не платите налогов, то будут оформлены документы на уплату налога на неё за 3 последних года плюс сверху еще взыщут 20% от неоплаченной суммы.



Налоговики ссылаются на то, что ранее гражданам был предоставлен 2-летний переходный период, чтобы всё оформить как полагается, который был и завершен по состоянию на 01.01.2017 г. Всё это делается исходя из того, что бюджеты местных муниципальных властей зачастую складываются от оплаты налогов на объекты недвижимости и понятно, что часто средств не очень хватает, особенно в кризис, поэтому всё: - поблажки в течение 2-х предыдущих лет кончились и пришло время платить как требуется по закону. Исключениями в этом требовании налоговиков будут временные постройки, навесы и другое что-то подобное, а всё что построено капитально подлежит уплате налога на недвижимость.



Начали эту работы с Московской области, поскольку она держит 1 место по числу объектов жилой недвижимости в России: - более 9 процентов. Гаражи, частные дома, дачи - только этих объектов в области насчитывается около 9 млн. единиц. Как видим объем работы тут просто огромный и поэтому налоговики применили тут еще и дополнительный нетривиальный метод работы: - аэрофотосъемку.



Данные аэрофотосъемки они сопоставляют с данными государственного кадастра недвижимости, ЕГРП и архивами БТИ. Затем они на карте помечают объекты недвижимости площадью не менее 50 кв. м, права на которые не были оформлены или они совсем не поставлены на учет в налоговую инспекцию. Вообщем современные технологии на службе ФНС России.



По результатам проведенного эксперимента будет принято решение: - распространять подобную практику на всю Россию или пока это будет ещё отложено.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586b98361d852 Речь пока о Московской области. Известно, что власти этой области, в качестве такого эксперимента, с конца 2016 г. проводили проверки незарегистрированных построек находящихся в частных владениях Подмосковья и в основном искали новые дома, большие сараи, банные постройки, летние веранды площадью от 50 кв.м. По результатам такой проверки, в случае обнаружения незарегистрированной постройки на территории собственника, то осенью прошлого года налоговиками с помощью информационного письма предлагалось оформить её в собственность и начать платить как полагается налоги. Часть граждан так и поступила, то есть оформляли всё в собственность и начинала платить налоги, а часть пока не сделала этого.Теперь, с 1 января 2017 г., в Московской области, если местные налоговики обнаружат у вас в частном владении (даже на даче) незарегистрированную постройку, за которую вы не платите налогов, то будут оформлены документы на уплату налога на неё за 3 последних года плюс сверху еще взыщут 20% от неоплаченной суммы.Налоговики ссылаются на то, что ранее гражданам был предоставлен 2-летний переходный период, чтобы всё оформить как полагается, который был и завершен по состоянию на 01.01.2017 г. Всё это делается исходя из того, что бюджеты местных муниципальных властей зачастую складываются от оплаты налогов на объекты недвижимости и понятно, что часто средств не очень хватает, особенно в кризис, поэтому всё: - поблажки в течение 2-х предыдущих лет кончились и пришло время платить как требуется по закону. Исключениями в этом требовании налоговиков будут временные постройки, навесы и другое что-то подобное, а всё что построено капитально подлежит уплате налога на недвижимость.Начали эту работы с Московской области, поскольку она держит 1 место по числу объектов жилой недвижимости в России: - более 9 процентов. Гаражи, частные дома, дачи - только этих объектов в области насчитывается около 9 млн. единиц. Как видим объем работы тут просто огромный и поэтому налоговики применили тут еще и дополнительный нетривиальный метод работы: - аэрофотосъемку.Данные аэрофотосъемки они сопоставляют с данными государственного кадастра недвижимости, ЕГРП и архивами БТИ. Затем они на карте помечают объекты недвижимости площадью не менее 50 кв. м, права на которые не были оформлены или они совсем не поставлены на учет в налоговую инспекцию. Вообщем современные технологии на службе ФНС России.По результатам проведенного эксперимента будет принято решение: - распространять подобную практику на всю Россию или пока это будет ещё отложено.Специально для mmgp.ru

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