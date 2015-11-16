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С 2017 года будут штрафовать за незарегистрированные строения в частных владениях

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Старый Сегодня, 16:36
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 512
КП: 0.081
С 2017 года будут штрафовать за незарегистрированные строения в частных владениях


Речь пока о Московской области. Известно, что власти этой области, в качестве такого эксперимента, с конца 2016 г. проводили проверки незарегистрированных построек находящихся в частных владениях Подмосковья и в основном искали новые дома, большие сараи, банные постройки, летние веранды площадью от 50 кв.м. По результатам такой проверки, в случае обнаружения незарегистрированной постройки на территории собственника, то осенью прошлого года налоговиками с помощью информационного письма предлагалось оформить её в собственность и начать платить как полагается налоги. Часть граждан так и поступила, то есть оформляли всё в собственность и начинала платить налоги, а часть пока не сделала этого.

Теперь, с 1 января 2017 г., в Московской области, если местные налоговики обнаружат у вас в частном владении (даже на даче) незарегистрированную постройку, за которую вы не платите налогов, то будут оформлены документы на уплату налога на неё за 3 последних года плюс сверху еще взыщут 20% от неоплаченной суммы.

Налоговики ссылаются на то, что ранее гражданам был предоставлен 2-летний переходный период, чтобы всё оформить как полагается, который был и завершен по состоянию на 01.01.2017 г. Всё это делается исходя из того, что бюджеты местных муниципальных властей зачастую складываются от оплаты налогов на объекты недвижимости и понятно, что часто средств не очень хватает, особенно в кризис, поэтому всё: - поблажки в течение 2-х предыдущих лет кончились и пришло время платить как требуется по закону. Исключениями в этом требовании налоговиков будут временные постройки, навесы и другое что-то подобное, а всё что построено капитально подлежит уплате налога на недвижимость.

Начали эту работы с Московской области, поскольку она держит 1 место по числу объектов жилой недвижимости в России: - более 9 процентов. Гаражи, частные дома, дачи - только этих объектов в области насчитывается около 9 млн. единиц. Как видим объем работы тут просто огромный и поэтому налоговики применили тут еще и дополнительный нетривиальный метод работы: - аэрофотосъемку.

Данные аэрофотосъемки они сопоставляют с данными государственного кадастра недвижимости, ЕГРП и архивами БТИ. Затем они на карте помечают объекты недвижимости площадью не менее 50 кв. м, права на которые не были оформлены или они совсем не поставлены на учет в налоговую инспекцию. Вообщем современные технологии на службе ФНС России.

По результатам проведенного эксперимента будет принято решение: - распространять подобную практику на всю Россию или пока это будет ещё отложено.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/586b98361d852
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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 16:45
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,309
Благодарностей: 119
КП: 0.084
Re: С 2017 года будут штрафовать за незарегистрированные строения в частных владениях
Когда начал читать статью - думал провальная идея, так как налоговики просто физически не смогут все отследить. А тут оказывается аэрофотосъемку будут применять, умно конечно ниче не скажешь.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 16:58
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 535
Благодарностей: 44
КП: 0.046
Re: С 2017 года будут штрафовать за незарегистрированные строения в частных владениях
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Исключениями в этом требовании налоговиков будут временные постройки, навесы и другое что-то подобное, а всё что построено капитально подлежит уплате налога на недвижимость.
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
на карте помечают объекты недвижимости площадью не менее 50 кв. м, права на которые не были оформлены или они совсем не поставлены на учет в налоговую инспекцию
Получается, если строение будет капитальное, не навес и не временная постройка, но менее 50 квадратов, то оно налогами облагаться не будет?
Тогда ситуация не так печальна, как казалась раньше.
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