Стартап HealthWatch (встроенный в одежду кардиомониторинг) привлек $ 20 миллионов

Стартап HealthWatch из Израиля привлек инвестиции на сумму $ 20 миллионов от китайской компании.
Стартап-компания HealthWatch разработала умную одежду, которая мониторит состояние электрокардиограммы носящего и другие его жизненно важные признаки, а также постоянно в режиме реального времени с помощью смартфона отправляет эту информацию врачу наблюдающего за пациентом. Также устройство стартапа можно использовать для защиты от инфаркта дома или для отслеживания работы сердца в спортивном зале.
Этот раунд инвестирования возглавила китайская компания Yiling Pharmaceuticals из города Шицзячжуан.
Китайская компания Yiling Pharmaceuticals заплатит $ 15 млн за 23% акций стартапа HealthWatch и затем еще заплатит $ 5 млн за право продавать устройства Master Caution стартапа в Китае. Master Caution содержит встроенный процессор для сбора, хранения и обработки данных вместе с акселерометром, инфракрасный датчик и беспроводной интерфейс Bluetooth.
Датчики устройства Master Caution для кардиомониторинга встроены в повседневную одежду и являются элементами дизайна.
Стартап HealthWatch был основан Йорамом Ромемом и Амосом Шаттнером в 2010 году и ранее в одном раунде уже поднимал инвестиции. Постинвестиционная оценка стартапа HealthWatch составила $65 млн.
Привлеченные средства в текущем раунде стартап намерен использовать для расширения своего штата сотрудников.
Перевод специально для форума MMGP
.