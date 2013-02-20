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Стартап HealthWatch (встроенный в одежду кардиомониторинг) привлек $ 20 миллионов

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Старый Сегодня, 14:16
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
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Сообщений: 4,417
Благодарностей: 1,400
КП: 0.191

награды Волшебный горшочек 
Стартап HealthWatch (встроенный в одежду кардиомониторинг) привлек $ 20 миллионов

Стартап HealthWatch из Израиля привлек инвестиции на сумму $ 20 миллионов от китайской компании.

Стартап-компания HealthWatch разработала умную одежду, которая мониторит состояние электрокардиограммы носящего и другие его жизненно важные признаки, а также постоянно в режиме реального времени с помощью смартфона отправляет эту информацию врачу наблюдающего за пациентом. Также устройство стартапа можно использовать для защиты от инфаркта дома или для отслеживания работы сердца в спортивном зале.

Этот раунд инвестирования возглавила китайская компания Yiling Pharmaceuticals из города Шицзячжуан.

Китайская компания Yiling Pharmaceuticals заплатит $ 15 млн за 23% акций стартапа HealthWatch и затем еще заплатит $ 5 млн за право продавать устройства Master Caution стартапа в Китае. Master Caution содержит встроенный процессор для сбора, хранения и обработки данных вместе с акселерометром, инфракрасный датчик и беспроводной интерфейс Bluetooth.

Датчики устройства Master Caution для кардиомониторинга встроены в повседневную одежду и являются элементами дизайна.


Стартап HealthWatch был основан Йорамом Ромемом и Амосом Шаттнером в 2010 году и ранее в одном раунде уже поднимал инвестиции. Постинвестиционная оценка стартапа HealthWatch составила $65 млн.

Привлеченные средства в текущем раунде стартап намерен использовать для расширения своего штата сотрудников.



Перевод специально для форума MMGP.

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 14:18
#2
Профессионал
 
Имя: Мистер Позитив
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,020
Благодарностей: 471
КП: 0.074
Re: Стартап HealthWatch (встроенный в одежду кардиомониторинг) привлек $ 20 миллионов
А сами давать импульс они не могут в случае если например скорая не успевает добраться до человека у которого случился сердечный приступ к примеру.

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gandler на форуме  
Старый Сегодня, 14:23
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,417
Благодарностей: 1,400
КП: 0.191

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Стартап HealthWatch (встроенный в одежду кардиомониторинг) привлек $ 20 миллионов
Цитата:
Сообщение от gandler Посмотреть сообщение
А сами давать импульс они не могут в случае если например скорая не успевает добраться до человека у которого случился сердечный приступ к примеру.
я так понял, что такой функции у этого устройства нет, но судя по суммам инвестиций, стартап может и придумает вскоре что-то подобное.
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Метки
startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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