kofal Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 01.04.2011 Сообщений: 14 Благодарностей: 4 КП: 0.000

Как запустить свой ХАЙП Всем доброго времени суток камрады!

Эти тему я создаю с целью поделиться с вами одним из способов заработка в сети – ХАЙП.

Большинство из вас знает, что в ХАЙПе зарабатывает админ, рефоводы и первые вложившие средства инвесторы.

Кто то из вас в теме будет рассказывать о этической стороне вопроса, НО давайте не будем забывать, что люди прекрасно понимают куда инвестируют и что это пирамида. Кто то может заработать, а кто то потеряет часть или все средства.

Итак, наша цель заработать на хайпе, а именно создать хайп проект и заработать.

План создания ХАЙПа следующий:

1. Определяемся с «легендой».

1.1 Если у вас есть реальный инструмент для обеспечения прибыли (например: форекс торговля, ставки на спорт, майнинг биткоинов, обменные услуги или прочее), тогда используем этот инструмент для легенды и описываем деятельность прилагая подтверждения реальной деятельности.

1.2 Если у вас нет реальной деятельности, тогда вы можете написать любую легенду (тут главное не доводить её до абсурда).



2. Делаем сайт. Это один из самых важных моментов. Исходя из того, что предлагают на рынке услуг по написанию сайтов для хайпа, я выделю ребят avc.today (работал с ними неоднократно, работу выполняют качественно и в срок).

- planworld_ru/xajp-pod-klyuch не делают хайпы, а предлагают купить мануал и «делайте « сами.

- www_ibee.com_ua - дорого, от 5к долл

- artweb_cc – дорого, от 4к долл

- фрилансеры и частные исполнители. Делают долго, безответственно и зачастую не качественно.



3. Маркетинг. Тут так же есть 2 варианта.

3.1 Занимаемся маркетингом самостоятельно при этом эффект вы получите не сразу, а через некоторое время. При этом вам нужно быть готовыми потратить много времени на ведение этой деятельности (форумы, мониторинги, блоги, различные ресурсы). При этом можно создавать по несколько аккаунтов на форумах и писать под разными никами.

3.2 Заказываем мониторинги. Самый правильный и эффективный способ – проплатить мониторинги. В принципе 95% хайпов именно так и делают: делают сайт (причем не имеет значение какой сайт и легенда), проплачивают мониторинги и через 1 месяц скамятся. Выбирать мониторинги нужно очень тщательно, так как в этой нише очень много мошенников. На практике проверены и хорошо работают следующие мониторинги:

- profit-hunters_biz

- monitoringhyip_com

- profvest_com

- bestinvestblog_com

- investkopilka_ru



4. Ведение проекта. Как ни странно, но ХАЙП может быть «честным» - это происходит в том случае, если у вас есть реальные инструменты для заработка профита и обеспечивать заявленную прибыль. Поэтому тут тоже есть 2 пути развития:

4.1 Вы собираете средства инвесторов и вкладываете в свой инструмент генерации профита.

4.2 У вас нет инструмента для генерации профита и ваша прибыль будет после «скама» проекта.



5. Бюджет. Для создания проекта вам потребуется от 1 500 долларов до 5 000 долларов. Бюджеты для создания и запуска проекта могут быть увеличены при подключении мониторингов. На практике идеальная схема следующая:

- создание и настройка хайпа 1 000 долл

- подключаем 3 мониторинга на 500 долларов. Тут нужно отметить, что 500 долларов не подключение мониторинга, из этих денег мониторинг себе возьмёт 50 долларов, а остальное переведёт вам в виде депозита.

- работаем 3 месяца и включаем агрессивный маркетинг. За 3 месяца настраиваем четкую схему работы и автоматизируем процессы.

- итог: выбираем из начальной цели скамим или работаем с деньгами инвесторов.



Есть ещё множество подводных камней и различных вариантов работы, улучшения проекта, прокачки и так далее.

Помните, всё зависит от цели админа, если у него цель собрать деньги и соскамиться, тогда ничего этому помешать не может, но есть и проекты, которые реально работают или стремятся работать реально.



Задавайте вопросы, с радостью отвечу или проконсультирую.

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

__________________