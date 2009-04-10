tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,727 Благодарностей: 3,462 Записей в FX-блоге: 421 Подписок: 44

награды

Итоги года: главные успехи Apple в 2016 году В этом году Apple много ругали. Операционные системы работают нестабильно, новый MacBook Pro не впечатлил, а iPhone не получил нового дизайна. Но хоронить Apple ещё рано: за тот же год компания сумела доказать, что остаётся сильным игроком на целом ряде рынков. Редакция рассказывает, в чем преуспела Apple в 2016-ом.



Деньги

Здесь Apple остаётся главным лидером. Годовой доход — более $200 млрд. Это в два раза больше заработков Alphabet, Microsoft и других технологических гигантов. Компания не просто зарабатывает — она собирает огромные деньги. Для понимания: в четвёртом финансовом квартале Apple получила более 100% дохода с рынка смартфонов. Ещё немного заработала Samsung. Остальные — в минусе. Никто кроме Apple не умеет зарабатывать так много на смартфонах. И пусть он выглядит все также, люди охотно отдают свои деньги.

iPhone 7 Plus

Здесь хотим обратить внимание на один важный момент: двойная камера. Компания сумела выпустить на рынок первый гаджет с подобной камерой, которую все обсуждают. Были проекты от LG или Huawei, но им особого внимания никто не уделял. В Apple же сумели сделать продукт, о котором говорят и который хотят. Не зря ведь продажи «плюса» идут значительно лучше предыдущих поколений.

Apple Watch

Начнём с простого: Pebble продали за $40 млн. Проект Moto 360 закрыли. Jawbone пророчат банкротство. Часы Apple Watch, в это же время, продаются по 1-2 млн единиц в месяц. Именно Apple стала одной из немногих компаний, которой удаётся производить и успешно продавать свои часы второй год подряд. Многие опрошенные автором владельцы Apple Watch подтверждают: часы удобны в использовании и экономят время в работе. Продажам сопутствует именно эта добавленная стоимость, а не просто хороший маркетинг.

AirPods

К этому гаджету редакция относится сдержанно. Мы пока не готовы отдавать ему лавры лучшего гаджета и звание «прорыв года». И тем не менее, осознаём: Apple показала что-то новое. Один из редакторов Mashable сказал, что Apple выпустила уже второй носимый гаджет и делает продукт, который может стать частью нас. Только подумайте: когда наушники можно будет не снимать целый день, говорить понятным языком с Siri и все это не будет смотреться странно — вы сможете большую часть работы выполнять голосом, через наушники. В тайне от нас Apple явно строит подобное будущее, отвлекая всех «убийством» 3.5 мм разъёма. Не туда смотрите!

Отказ от Thunderbolt Display

Здесь нужно отдать должное Apple: в компании осознали, что продавать за $1000 подобное старьё — просто неэтично. И отдали эту категорию на откуп другим производителям.



источник - applemix.ru

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

Реклама в подписи и блоге сдается.

Предложения в ЛС. __________________Реклама в подписи и блоге сдается.Предложения в ЛС.