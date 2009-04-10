Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,049 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Итоги года: главные успехи Apple в 2016 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:51
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,727
Благодарностей: 3,462
Записей в FX-блоге: 421
Подписок: 44

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Итоги года: главные успехи Apple в 2016 году
В этом году Apple много ругали. Операционные системы работают нестабильно, новый MacBook Pro не впечатлил, а iPhone не получил нового дизайна. Но хоронить Apple ещё рано: за тот же год компания сумела доказать, что остаётся сильным игроком на целом ряде рынков. Редакция рассказывает, в чем преуспела Apple в 2016-ом.

Деньги
Здесь Apple остаётся главным лидером. Годовой доход — более $200 млрд. Это в два раза больше заработков Alphabet, Microsoft и других технологических гигантов. Компания не просто зарабатывает — она собирает огромные деньги. Для понимания: в четвёртом финансовом квартале Apple получила более 100% дохода с рынка смартфонов. Ещё немного заработала Samsung. Остальные — в минусе. Никто кроме Apple не умеет зарабатывать так много на смартфонах. И пусть он выглядит все также, люди охотно отдают свои деньги.
iPhone 7 Plus
Здесь хотим обратить внимание на один важный момент: двойная камера. Компания сумела выпустить на рынок первый гаджет с подобной камерой, которую все обсуждают. Были проекты от LG или Huawei, но им особого внимания никто не уделял. В Apple же сумели сделать продукт, о котором говорят и который хотят. Не зря ведь продажи «плюса» идут значительно лучше предыдущих поколений.
Apple Watch
Начнём с простого: Pebble продали за $40 млн. Проект Moto 360 закрыли. Jawbone пророчат банкротство. Часы Apple Watch, в это же время, продаются по 1-2 млн единиц в месяц. Именно Apple стала одной из немногих компаний, которой удаётся производить и успешно продавать свои часы второй год подряд. Многие опрошенные автором владельцы Apple Watch подтверждают: часы удобны в использовании и экономят время в работе. Продажам сопутствует именно эта добавленная стоимость, а не просто хороший маркетинг.
AirPods
К этому гаджету редакция относится сдержанно. Мы пока не готовы отдавать ему лавры лучшего гаджета и звание «прорыв года». И тем не менее, осознаём: Apple показала что-то новое. Один из редакторов Mashable сказал, что Apple выпустила уже второй носимый гаджет и делает продукт, который может стать частью нас. Только подумайте: когда наушники можно будет не снимать целый день, говорить понятным языком с Siri и все это не будет смотреться странно — вы сможете большую часть работы выполнять голосом, через наушники. В тайне от нас Apple явно строит подобное будущее, отвлекая всех «убийством» 3.5 мм разъёма. Не туда смотрите!
Отказ от Thunderbolt Display
Здесь нужно отдать должное Apple: в компании осознали, что продавать за $1000 подобное старьё — просто неэтично. И отдали эту категорию на откуп другим производителям.

источник - applemix.ru
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Итоги года: 11 самых обсуждаемых в России технологических явлений 2016 года BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 43 31.12.2016 13:14
Итоги 2016: топ-10 украинских стартапов, проявивших себя в уходящем году BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 16 30.12.2016 18:47
Финансовые итоги 2015 года и прогноз на 2016 BigBossMan Дайджест блогосферы 0 23.12.2015 18:32
Главные технологии 2016 года. Основные тенденции TenDemon Новости технологий и интернета 0 23.12.2015 11:10
Главные ожидания 2016 года в сфере технологий Источник TenDemon Новости технологий и интернета 0 21.12.2015 12:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Биткойн: сеть со встроенной самозащитой
От pilot10 в разделе «Bitcoin»
Аватар Engineer
Ставки
От Engineer в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
promline.pro - лучший
От Иван Пудеев в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
"Офисная" кофеварка Saturn ST-CM7091 New
От morg в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар Bayan4eg
Fitch: двум госбанкам Украины надо $1,5 млрд для погашения облигаций
От Bayan4eg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
ПАММ-счет G_slav:637358 (ForexTrend)
От G-slav в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube