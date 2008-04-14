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Oilking - Oilking.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:28
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,287
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Oilking - Oilking.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Oil King Contractors Ltd

Планы nvestment 101.5% - 119% after 1 day,112.6% - 175% after 7 days,129.4% - 300% after 14 days,150.4% - 450% after 21 days

Минимальный вклад $1

Рефские до Up to 10%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

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Инвестиционные планы:

Цитата:
cycle-1

депозит продолжительность прибыль

$1 - 99 $1 дней 101.50%

$100 - $499 1 дней 103.00%

500 - $999 дней 104.00 1%

$1000 - $4999 1 дней 106.00%

5000 долларов - сша 1 дней 110,00%

cycle-7

депозит продолжительность прибыль

сша - $99 за 7 дней 112.60%

$100 - $499 за 7 дней 123.10%

500 - $999 7 дней 135.00%

$1000 - $4999 7 дней за%

$5 000 - 50 000 долл. сша 7 дней 175,00%

cycle-14

депозит продолжительность прибыль

сша - $99 за 14 дней 129.40%

$100 - $499 за 14 дней 150.40%

500 - $999 за 14 дней 184.00%

$1000 - $4999 14 дней 200%

$5 000 - 50 000 долл. сша 14 дней 200,00%

cycle-21

депозит продолжительность прибыль

сша - $99 за 21 день 150.40%

$100 - $499 за 21 день 181.90%

500 - $999 за 21 день 247.00%

$1000 - $4999 21 дня 200,00%

$5 000 - 50 000 долл. сша 21 дня 450.00%

cycle-28

депозит продолжительность прибыль

сша - $99 за 28 дней 175.60%

$100 - $499 за 28 дней 217.60%

500 - $999 за 28 дней 324.00%

$1000 - $4999 28 дней 400,00%

$5 000 - 50 000 долл. сша 28 дней 620.00%
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 159087110
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13259560 (Oil King Contractors Ltd)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Oil King Contractors User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 08:30.
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:41
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