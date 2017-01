Oilking - Oilking.biz Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Oil King Contractors Ltd



Планы nvestment 101.5% - 119% after 1 day,112.6% - 175% after 7 days,129.4% - 300% after 14 days,150.4% - 450% after 21 days



Минимальный вклад $1



Рефские до Up to 10%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от DDOSCURE



Перевод с Google:



Цитата: наша компания нефтяной король подрядчиков, поможет вам получить невероятное большую отдачу от ваших инвестиций.если тебе не нравится тратить время и, если вы хотите заработать большие деньги просто - эта программа для вас.принять участие в нашей программе, вам нужно только одно.все, что вам нужно, это желание разбогатеть.наши профессиональные финансовую группу и финансовых консультантов, всегда к вашим услугам.мы поможем вам получить нелегко.вы можете сдавать любое количество денег в любой момент, и у нас нет выхода.вы можете получить свою прибыль в любой момент.и помните - больше вы депозит, больше вы зарабатываете.у нас есть высокодоходных инвестиционных планов, и ты можешь выбрать более интересным для тебя.вы будете удивлены, как много людей работают для нашей компании.и вы можете заработать огромные деньги без всяких усилий.просто деньги и ждать.все остальное будет сделано нашими специалистами.они участвуют в нем на всю жизнь, и мы можем вам дать гарантии, что ты не рискуешь деньги.приступить к работе с нами и делать выгодные инвестиции следует читать в компании правилах и сделать депозит.начать зарабатывать деньги сегодня и сделать вашу жизнь гораздо лучше с нефтяной король подрядчиков. Инвестиционные планы:



Цитата: cycle-1



депозит продолжительность прибыль



$1 - 99 $1 дней 101.50%



$100 - $499 1 дней 103.00%



500 - $999 дней 104.00 1%



$1000 - $4999 1 дней 106.00%



5000 долларов - сша 1 дней 110,00%



cycle-7



депозит продолжительность прибыль



сша - $99 за 7 дней 112.60%



$100 - $499 за 7 дней 123.10%



500 - $999 7 дней 135.00%



$1000 - $4999 7 дней за%



$5 000 - 50 000 долл. сша 7 дней 175,00%



cycle-14



депозит продолжительность прибыль



сша - $99 за 14 дней 129.40%



$100 - $499 за 14 дней 150.40%



500 - $999 за 14 дней 184.00%



$1000 - $4999 14 дней 200%



$5 000 - 50 000 долл. сша 14 дней 200,00%



cycle-21



депозит продолжительность прибыль



сша - $99 за 21 день 150.40%



$100 - $499 за 21 день 181.90%



500 - $999 за 21 день 247.00%



$1000 - $4999 21 дня 200,00%



$5 000 - 50 000 долл. сша 21 дня 450.00%



cycle-28



депозит продолжительность прибыль



сша - $99 за 28 дней 175.60%



$100 - $499 за 28 дней 217.60%



500 - $999 за 28 дней 324.00%



$1000 - $4999 28 дней 400,00%



$5 000 - 50 000 долл. сша 28 дней 620.00% Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 159087110

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13259560 (Oil King Contractors Ltd)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to Oil King Contractors User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$1Up to 10%МгновенноComodo CA LimitedDDOSCUREПеревод с Google:Мой вклад:

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________ Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 08:30 .