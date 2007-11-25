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X-binary Ltd - X-binary.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:10
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 3,935
Благодарностей: 910
КП: 0.000
X-binary Ltd - X-binary.com
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Старый Сегодня, 01:55
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 393
Благодарностей: 38
КП: 0.000
Re: X-binary Ltd - X-binary.com
TC поторопился застолбить тему и ничего толком не описал. А ведь в данном проекте куча всяких фишек.
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