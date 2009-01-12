OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,632 Благодарностей: 511 КП: 0.081

В Германии раскрыт алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов



Сообщается, что молодой немец из Германии решил обогатиться, начав добывать золото из скупленных им в массовом порядке использованных мобильных телефонов и старых компьютерных плат.



Следуя задуманному плану, он специально снял подальше от своего дома в г. Кобленц (это запад Германии) отдельную квартиру и запасся особыми реактивами и всякого рода опасными растворителями, которые, конечно, источали резкий химический запах, если держать тару в открытом виде.



В итоге этот 28-летний немец и погорел на этом неприятном запахе. Хозяйка арендованной немцем квартиры, проживая неподалеку от своей частной собственности, могла на протяжении нескольких недель наблюдать странную картину, а именно, что её "жилец" практически никуда не выходит, и мало того, просит посещать его только в строго отведенное время, и кстати, во время этих посещений хозяйка то и начала чувствовать, что что-то неприятное бьет ей в нос.



В итоге, преодолев некоторые муки совести, владелица жилья обратилась в полицию с просьбой проверить её постояльца, который как уж странно себя вёл. Полицейские не долго мешкая вместе с хозяйской открыли квартиру и обнаружили там небольшой склад вышеупомянутых химических реактивов и всяких остро пахнущих растворителей. Сам молодой человек в это время отправился кстати, в поездку к своим друзьям, за советом - почему у него не получается добыть золото таким вот необычным способом.



В итоге, полицейские сначала подумали, что накрыли подпольную лабораторию по производству наркосодержащих средств. Однако, после своего ареста молодой человек признался, что безуспешно пытался добыть золото из телефонов и плат потому и создал этот склад химреагентов.



Теперь, безусловно, за такие вещи молодому человеку грозит наказание или в виде большого штрафа или в виде обязательных работ, а кроме того, полиция дополнительно проверяет: - а не занимался ли этот немец еще попутно производством и взрывчатых веществ. Вообщем попал - так попал. Практически по-крупному. А родители немца в это время ищут ему хорошего адвоката. Такой вот он - молодой "алхимик".



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586a937686891 Сообщается, что молодой немец из Германии решил обогатиться, начав добывать золото из скупленных им в массовом порядке использованных мобильных телефонов и старых компьютерных плат.Следуя задуманному плану, он специально снял подальше от своего дома в г. Кобленц (это запад Германии) отдельную квартиру и запасся особыми реактивами и всякого рода опасными растворителями, которые, конечно, источали резкий химический запах, если держать тару в открытом виде.В итоге этот 28-летний немец и погорел на этом неприятном запахе. Хозяйка арендованной немцем квартиры, проживая неподалеку от своей частной собственности, могла на протяжении нескольких недель наблюдать странную картину, а именно, что её "жилец" практически никуда не выходит, и мало того, просит посещать его только в строго отведенное время, и кстати, во время этих посещений хозяйка то и начала чувствовать, что что-то неприятное бьет ей в нос.В итоге, преодолев некоторые муки совести, владелица жилья обратилась в полицию с просьбой проверить её постояльца, который как уж странно себя вёл. Полицейские не долго мешкая вместе с хозяйской открыли квартиру и обнаружили там небольшой склад вышеупомянутых химических реактивов и всяких остро пахнущих растворителей. Сам молодой человек в это время отправился кстати, в поездку к своим друзьям, за советом - почему у него не получается добыть золото таким вот необычным способом.В итоге, полицейские сначала подумали, что накрыли подпольную лабораторию по производству наркосодержащих средств. Однако, после своего ареста молодой человек признался, что безуспешно пытался добыть золото из телефонов и плат потому и создал этот склад химреагентов.Теперь, безусловно, за такие вещи молодому человеку грозит наказание или в виде большого штрафа или в виде обязательных работ, а кроме того, полиция дополнительно проверяет: - а не занимался ли этот немец еще попутно производством и взрывчатых веществ. Вообщем попал - так попал. Практически по-крупному. А родители немца в это время ищут ему хорошего адвоката. Такой вот он - молодой "алхимик".Специально для mmgp.ru

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