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В Германии раскрыт алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов

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Старый Сегодня, 21:57
#1
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Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,632
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КП: 0.081
В Германии раскрыт алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов


Сообщается, что молодой немец из Германии решил обогатиться, начав добывать золото из скупленных им в массовом порядке использованных мобильных телефонов и старых компьютерных плат.

Следуя задуманному плану, он специально снял подальше от своего дома в г. Кобленц (это запад Германии) отдельную квартиру и запасся особыми реактивами и всякого рода опасными растворителями, которые, конечно, источали резкий химический запах, если держать тару в открытом виде.

В итоге этот 28-летний немец и погорел на этом неприятном запахе. Хозяйка арендованной немцем квартиры, проживая неподалеку от своей частной собственности, могла на протяжении нескольких недель наблюдать странную картину, а именно, что её "жилец" практически никуда не выходит, и мало того, просит посещать его только в строго отведенное время, и кстати, во время этих посещений хозяйка то и начала чувствовать, что что-то неприятное бьет ей в нос.

В итоге, преодолев некоторые муки совести, владелица жилья обратилась в полицию с просьбой проверить её постояльца, который как уж странно себя вёл. Полицейские не долго мешкая вместе с хозяйской открыли квартиру и обнаружили там небольшой склад вышеупомянутых химических реактивов и всяких остро пахнущих растворителей. Сам молодой человек в это время отправился кстати, в поездку к своим друзьям, за советом - почему у него не получается добыть золото таким вот необычным способом.

В итоге, полицейские сначала подумали, что накрыли подпольную лабораторию по производству наркосодержащих средств. Однако, после своего ареста молодой человек признался, что безуспешно пытался добыть золото из телефонов и плат потому и создал этот склад химреагентов.

Теперь, безусловно, за такие вещи молодому человеку грозит наказание или в виде большого штрафа или в виде обязательных работ, а кроме того, полиция дополнительно проверяет: - а не занимался ли этот немец еще попутно производством и взрывчатых веществ. Вообщем попал - так попал. Практически по-крупному. А родители немца в это время ищут ему хорошего адвоката. Такой вот он - молодой "алхимик".

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 22:00
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,227
Благодарностей: 555
КП: 0.043
Re: В Германии раскрыт алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов
Нелепо так попал немец с озолотением. Получается что он безуспешно провозился с кучей мобильных телефонов и ничего не добыл кроме проблем на свою голову.
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