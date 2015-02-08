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Путин регламентировал порядок применения к заключённым физической силы

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Старый Сегодня, 17:07
#1
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Путин регламентировал порядок применения к заключённым физической силы
Глава государства подписал закон, разрешающий сотрудникам ФСИН применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие к заключённым.


Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом о порядке применения к заключённым спецсредств и огнестрельного оружия. Соответствующий законопроект в третьем чтении Госдума приняла 21 декабря, в его поддержку высказалось 330 депутатов.

В документе, размещённом на официальном портале правовой информации, отмечается, что сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом.

Вместе с тем закон регулирует вопросы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы.

Этот законопроект после внесения в Думу вызвал широкий резонанс в обществе. Ко второму чтению проект был смягчён — в него были внесены поправки, учтены озабоченности правозащитников.

Ранее делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток изучила обстановку в местах лишения свободы в России. Делегаты ознакомились с мерами, предпринятыми после предыдущих визитов. Через несколько месяцев будет готов отчёт о визите, после чего у России будет на ответ время до полугода.

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