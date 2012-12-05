FastFreeLikes - бесплатная накрутка в социальных сетях

В этой теме расскажу о сервисе накруток, который обычно использую для накрутки активности в своих различных аккаунтов социальных сетей (в основном VK, Youtube, Twitter). Эти профили/канал на данный момент монетизирую через Webarteks
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Сайт предлагает широкий спектр возможностей в плане накрутки действий с ваших профилях. ФастФриЛайкс предоставляет хорошую реферальную систему и довольно простой, удобный интерфейс.
Партнерская программа ФастФриЛайкера дает 25 баллов за каждого реферала и 15% от всех его заработанных баллов.
На данный момент вам доступна раскрутка вступлений/комментариев/голосования в Вконтакте, просмотров/лайков/подписок Ютуба, лайков/репостов/, фолловеров/ретвитов Твиттера, и многое другое.