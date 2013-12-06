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Биткоин уже больше $1000! Что скажете, друзья?

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Старый Сегодня, 13:22
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,616
Благодарностей: 1,013
Записей в блоге: 7
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Биткоин уже больше $1000! Что скажете, друзья?

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что 1 января 2017 года стоимость биткоина превысила психологически важный барьер в $1000. При этом рыночная капитализация криптовалюты впервые в истории преодолела порог 16 млрд долларов. К 9:00 МСК 2 января биткоин торговался на уровне $1004,86. Биткоин стал лучшим активом 2016 года.

После двух сравнительно слабых лет стоимость цифровой валюты взлетела более чем на 100%. Темпы роста криптовалюты к доллару с начала года вчетверо превысили прирост российского рубля и бразильского реала.

Аналитики связывают подорожание криптовалюты с рядом факторов: растущим интересом профессиональных инвесторов, улучшением фундаментальных рыночных показателей, а также пониманием того, что крупнейшие экономики мира становятся все более нестабильными.

Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Выпуск ограничен количеством 21 млн, и постепенно в оборот вводится все меньше и меньше монет. Б

иткоины ничем не обеспечены и используются в интернете, покупки с их помощью являются анонимными и не контролируются государством или банками. В конце 2014 года, Минфин предлагал запретить биткоины в России, но законопроект ведомства раскритиковало Минэкономразвития. В итоге он даже не был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:24.
Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 13:36
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 112
КП: 0.084
Re: Биткоин уже больше $1000! Что скажете, друзья?
Ребят у меня уже пальцы закончились считать, сколько уже новостей было на этом форуме о том что биткоин до конца года будет стоять 1000$, и о том что он уже стоит 1000$, и прочее тому подобное.
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