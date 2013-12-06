Биткоин уже больше $1000! Что скажете, друзья?

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что 1 января 2017 года стоимость биткоина превысила психологически важный барьер в $1000. При этом рыночная капитализация криптовалюты впервые в истории преодолела порог 16 млрд долларов. К 9:00 МСК 2 января биткоин торговался на уровне $1004,86. Биткоин стал лучшим активом 2016 года.
После двух сравнительно слабых лет стоимость цифровой валюты взлетела более чем на 100%. Темпы роста криптовалюты к доллару с начала года вчетверо превысили прирост российского рубля и бразильского реала.
Аналитики связывают подорожание криптовалюты с рядом факторов: растущим интересом профессиональных инвесторов, улучшением фундаментальных рыночных показателей, а также пониманием того, что крупнейшие экономики мира становятся все более нестабильными.
Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Выпуск ограничен количеством 21 млн, и постепенно в оборот вводится все меньше и меньше монет. Б
иткоины ничем не обеспечены и используются в интернете, покупки с их помощью являются анонимными и не контролируются государством или банками. В конце 2014 года, Минфин предлагал запретить биткоины в России, но законопроект ведомства раскритиковало Минэкономразвития. В итоге он даже не был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим