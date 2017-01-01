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Crypto-Contribution - cryptocontribution.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 24,586
Благодарностей: 5,699
КП: 0.172

награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Crypto-Contribution - cryptocontribution.biz
Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...

Новый проект без диза: Crypto-Contribution LTD
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
Crypto-Contribution LTD является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Старт Jan 1, 2017

План:
Цитата:
2.1% daily for 60 days,principal back
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 2.10

-Принимают: Perfect Money
-SSL - COMODO CA Limited Free SSL
-Реф программа: 1%
-Лицензия ГК
-Выплаты ручные

Цитата:
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Наш вклад:
Date : 01/01/2017 16:46
From/To Account : U12722760
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 158987403
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Crypto-Contribution LTD User richinvestmonitor.


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Старый Сегодня, 20:33
#2
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 664
Благодарностей: 131
КП: 0.000
Re: Crypto-Contribution - cryptocontribution.biz
SSL пока на три месяца. Так что будем наблюдать
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Старый Сегодня, 20:35
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,051
Благодарностей: 5,630
КП: 0.121

награды Волшебный горшочек 
Re: Crypto-Contribution - cryptocontribution.biz
пошли парты) ну ссл можно и на год взять, хотя если весной грин ставить, то да
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Ярослав Яценко на форуме  
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