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DateBitcoin - datebitcoin.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:25
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 12,042
Благодарностей: 662
КП: 0.013
DateBitcoin - datebitcoin.com
Я не Админ / Владелец

Начало проекта: 2017-01-01

Принять : PerfectMoney, Payeer, Bitcoin

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Легенда(Перевод от Google)

Цитата:
группа талантливых молодых умов объединились вместе и образуют эти инвестиции платформы DATEBITCOIN.

нет необходимости, чтобы похвастаться нашим опытом, знаниями и образования.хватит с нас всех, кто будет приносить прибыль в изобилии для удовлетворения наших инвесторов.наш портфель разнообразна по уменьшению рисков и получить максимальную прибыль, какие вопросы в конце дня.мы знаем, как трудно заработать денег и знать стоимость.мы принять все возможные меры в вкладывать деньги, заработанные тяжелым трудом, умный, чтобы прибыль, так что мы придем к взаимовыгодным.
Планы
Цитата:
3% Daily For 50 Calendar Days
5% Daily For 30 Calendar Days
минимальный вклад - $25

Выплаты - автоматически

Реф. программа - 5% - 2%

Данные на Whois
Цитата:
IP: 185.150.189.106
Registrar: NAMESILO, LLC
Nameservers: server3454x1.ssn24.com server3454x2.ssn24.com
Registration Date: 2016-11-23
Expiration Date: 2018-11-23
Last Updated Date: 2016-12-24
Мой вклад
Цитата:
Deposit Date Address Deposit Amount Earned Payments Time left
2017-01-01 15:10:02 13H7aJxMei7CF2******BxENfYiLtsPtDK $200.00

Amount: $200
Hash: 62ff2d099dfd027351761fd1c5d8123f49eb0ae74290153bbf ea5309e060258b
https://blockchain.info/tx/62ff2d099...ea5309e060258b

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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