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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:25
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#1
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Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 12,042
Благодарностей: 662
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DateBitcoin - datebitcoin.com
Я не Админ / Владелец
Начало проекта:
2017-01-01
Принять :
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin
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Легенда(Перевод от Google)
Планы
Цитата:
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группа талантливых молодых умов объединились вместе и образуют эти инвестиции платформы DATEBITCOIN.
нет необходимости, чтобы похвастаться нашим опытом, знаниями и образования.хватит с нас всех, кто будет приносить прибыль в изобилии для удовлетворения наших инвесторов.наш портфель разнообразна по уменьшению рисков и получить максимальную прибыль, какие вопросы в конце дня.мы знаем, как трудно заработать денег и знать стоимость.мы принять все возможные меры в вкладывать деньги, заработанные тяжелым трудом, умный, чтобы прибыль, так что мы придем к взаимовыгодным.
минимальный вклад
Цитата:
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3% Daily For 50 Calendar Days
5% Daily For 30 Calendar Days
- $25
Выплаты
- автоматически
Реф. программа
- 5% - 2%
Данные на Whois
Мой вклад
Просмотреть и зарегистрироваться
Цитата:
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IP: 185.150.189.106
Registrar: NAMESILO, LLC
Nameservers: server3454x1.ssn24.com server3454x2.ssn24.com
Registration Date: 2016-11-23
Expiration Date: 2018-11-23
Last Updated Date: 2016-12-24
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Сегодня, 18:47
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