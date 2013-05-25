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It - girl.26-летняя миллионерша из Казахстана покорила соцсети

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Старый Сегодня, 17:34
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,905
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КП: 0.057
It - girl.26-летняя миллионерша из Казахстана покорила соцсети
26-летняя казахстанская миллионерша Ирада Рамаданова стала новой звездой Instagram. Девушка демонстрирует роскошные наряды, брендовые аксессуары и позирует в люксовых машинах.
Термин "it - girl" всё чаще мелькает на страницах прессы, именно так называют богатых и знаменитых девушек без определённого рода деятельности. Им необязательно появляться на экранах телевизоров, они главные героини светской хроники, завсегдатаи модных показов. Но в чем секрет их славы и популярности? В английском языке есть идеальное определение феномена it-girls – « famous for being famous », то есть «известна тем, что знаменита». Как правило it - girl - это дочь богатых родителей, немного актриса, певица, дизайнер и очень часто модель и модница. Мы живём в мире, наводненном множеством социальных сетей, в которых существуют звёздные личности и их жизнь всегда приковывает к себе много внимания."



"На родине Ирады Рамадановой ее сравнивают с Гогой Ашкенази — самой обсуждаемой казахстанкой в мировом бомонде, бывшей любовницей британского принца Эндрю и менеджера "Формулы-1" Флавио Бреаторе.

С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана Рамаданову связывают яркая гипнотическая внешность, а также страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам", - пишет Life.

Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать и таджикская принцесса Мадина Шокирова, и певица Жасмин.

Полки шифоньера едва выдерживают от тяжести бесконечного количества сумок Hermes Birkin из крокодиловой кожи за 4 миллиона рублей каждая.

Общая стоимость аксессуаров Hermes и Chanel, которые Ирада демонстрирует в Instagram, составляет более 70 миллионов рублей.

За устрицами в ресторан Erwin и на шопинг в ЦУМ восточную красавицу доставляет красный спорткар Ferrari за 16 миллионов рублей или внедорожник Mercedes Gelandewagen за 14 миллионов рублей.

На своё 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве. Ираду и её подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".

За вечер именинница сменила два наряда.

За роскошной жизнью Ирады в "Инстаграме" следят 250 тысяч подписчиков.


Бронзовый загар девушка получает в Дубае и на пляжах Лазурного берега, куда Ирада летает на частном джете едва ли не ежемесячно. По побережью Ривьеры юная миллионерша рассекает на яхте.

Круг общения Рамадановой довольно узкий: Ирада дружит с Викторией Лопырёвой и была близкой подругой погибшей внучкой Платона Лебедева Дианы.


Цитата:
"...Она умна и очень хорошо воспитана. Это тот редкий случай, когда красивая внешность совпадает с тонкой душевной организацией и хорошим характером. "
Хочу дарить людям добро и красоту


Надеюсь, что мои сегодняшние проекты помогут мне реализовать мои планы, связанные с добрыми делами и помощью людям. Крупной благотворительностью нужно заниматься тогда, когда ты сам добился чего-либо в жизни, достиг определённых высот в карьере и можешь распоряжаться своими собственными финансами, отдавая деньги на нужды других.

На данный момент, я лично не имею так много собственных денежных средств, чтобы спонсировать крупные благотворительные мероприятия и быть активным деятелем в этой сфере жизни. Но я всегда стараюсь помочь по мере своих возможностей, если кто-то обратился ко мне за помощью, я сделаю всё, что в моих силах. У нас с подругой Сашей есть традиция - накануне Новогоднего праздника мы участвуем в акции Operation Christmas Child "Операция - Рождество для детей".





источник
по материалам
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