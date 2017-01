Еvgeniwolf Специалист

It - girl.26-летняя миллионерша из Казахстана покорила соцсети 26-летняя казахстанская миллионерша Ирада Рамаданова стала новой звездой Instagram. Девушка демонстрирует роскошные наряды, брендовые аксессуары и позирует в люксовых машинах.

Термин "it - girl" всё чаще мелькает на страницах прессы, именно так называют богатых и знаменитых девушек без определённого рода деятельности. Им необязательно появляться на экранах телевизоров, они главные героини светской хроники, завсегдатаи модных показов. Но в чем секрет их славы и популярности? В английском языке есть идеальное определение феномена it-girls – « famous for being famous », то есть «известна тем, что знаменита». Как правило it - girl - это дочь богатых родителей, немного актриса, певица, дизайнер и очень часто модель и модница. Мы живём в мире, наводненном множеством социальных сетей, в которых существуют звёздные личности и их жизнь всегда приковывает к себе много внимания."







"На родине Ирады Рамадановой ее сравнивают с Гогой Ашкенази — самой обсуждаемой казахстанкой в мировом бомонде, бывшей любовницей британского принца Эндрю и менеджера "Формулы-1" Флавио Бреаторе.



С некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Казахстана Рамаданову связывают яркая гипнотическая внешность, а также страсть к бриллиантам и дорогим сумочкам", - пишет Life.



Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать и таджикская принцесса Мадина Шокирова, и певица Жасмин.



Полки шифоньера едва выдерживают от тяжести бесконечного количества сумок Hermes Birkin из крокодиловой кожи за 4 миллиона рублей каждая.



Общая стоимость аксессуаров Hermes и Chanel, которые Ирада демонстрирует в Instagram, составляет более 70 миллионов рублей.



За устрицами в ресторан Erwin и на шопинг в ЦУМ восточную красавицу доставляет красный спорткар Ferrari за 16 миллионов рублей или внедорожник Mercedes Gelandewagen за 14 миллионов рублей.



На своё 26-летие Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве. Ираду и её подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа "ВИА Гра".



За вечер именинница сменила два наряда.



За роскошной жизнью Ирады в "Инстаграме" следят 250 тысяч подписчиков.





Бронзовый загар девушка получает в Дубае и на пляжах Лазурного берега, куда Ирада летает на частном джете едва ли не ежемесячно. По побережью Ривьеры юная миллионерша рассекает на яхте.



Круг общения Рамадановой довольно узкий: Ирада дружит с Викторией Лопырёвой и была близкой подругой погибшей внучкой Платона Лебедева Дианы.





Цитата: "...Она умна и очень хорошо воспитана. Это тот редкий случай, когда красивая внешность совпадает с тонкой душевной организацией и хорошим характером. " Хочу дарить людям добро и красоту





Надеюсь, что мои сегодняшние проекты помогут мне реализовать мои планы, связанные с добрыми делами и помощью людям. Крупной благотворительностью нужно заниматься тогда, когда ты сам добился чего-либо в жизни, достиг определённых высот в карьере и можешь распоряжаться своими собственными финансами, отдавая деньги на нужды других.



На данный момент, я лично не имею так много собственных денежных средств, чтобы спонсировать крупные благотворительные мероприятия и быть активным деятелем в этой сфере жизни. Но я всегда стараюсь помочь по мере своих возможностей, если кто-то обратился ко мне за помощью, я сделаю всё, что в моих силах. У нас с подругой Сашей есть традиция - накануне Новогоднего праздника мы участвуем в акции Operation Christmas Child "Операция - Рождество для детей".











источник

