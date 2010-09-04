В Индии запущено мобильное платежное приложение для сокращения оборота наличных

Правительство Индии запустило мобильное платежное приложение на основе Aadhaar под названием BHIM (Bharat Interface for Money), которое является ребрендингом версии UPI (Unified Payment Interface).
Новое приложение, как ожидается, сведет к минимуму роль пластиковых карт, что важно для создания общества с меньшим количеством наличных. Приложение позволит устранить комиссию от поставщиков платёжных услуг, таких как Mastercard или Visa,делая их доступными даже в отдаленных деревнях. Комиссии были значительной преградой для торговцев, готовых перейти на цифровые платежи.
Торговцам нужно будет скачать приложение Aadhaar на смартфон, подключенный к биометрическому считывателю. Клиент будет вводить свой уникальный идентификатор в приложение Aadhaar, затем выбирать банк, через который будет проводиться сделка, и проходить биометрическую идентификацию, которая будет работать в качестве пароля подтверждения для трансакции.
Цель приложения состоит в том, чтобы привязать все номера Aadhaar к банковским счетам к марту 2017 года.
Ранее в октябре индийский Yes Bank, пятый по величине частный банк в стране, представил POS-терминалы, которые используют технологию сканирования радужной оболочки глаза (iris scanning) и биометрическую систему идентификации от Aadhaar.
Проект Aadhaar в Индии предоставляет уникальный идентификатор для каждого жителя Индии – 1,2 млрд человек. Биометрическая база данных включает в себя сканирование радужной оболочки глаза, цифровые отпечатки пальцев, цифровую фотографию и текстовые данные для каждого жителя.
Проект был создан для того, чтобы обеспечить каждого жителя Индии уникальным идентификационным номером, который можно использовать для доступа к различным услугам: талоны на питание, открытие банковского счета, заявки на кредиты, страхование, пенсия, документы о наличие собственности и другое.
Источник
.