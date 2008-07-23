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Кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» выкупила 24% акций АвтоВАЗа

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Кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» выкупила 24% акций АвтоВАЗа

Кипрская компания Renaissance Securities приобрела по открытой подписке 1,25 млрд акций АвтоВАЗа (более 24% компании), заплатив за них свыше 11,25 млрд руб.
В число акционеров ПАО «АвтоВАЗ» вошла зарегистрированная в Никосии компания Renaissance Securities (Cyprus) Limited (Renaissance Securities), следует из сообщения автопроизводителя. Кипрская компания стала владельцем 1,25 млрд голосующих акций, что составляет 24,09% капитала автозавода.

Источник, близкий к акционерам АвтоВАЗа, сообщил РБК, что Renaissance Securities — это структура «Ренессанс Капитала», подконтрольного группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. «Они получили почти блокирующий пакет», — сказал собеседник РБК. В числе структур «Ренессанс Капитала» на сайте компании указана и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

В опубликованном 29 декабря сообщении пресс-службы АвтоВАЗа отмечалось, что за размещенные в рамках открытой подписки 1,25 млрд акций компании было выплачено 11,251 млрд руб. Еще 1,654 млрд акций общей стоимостью 14,89 млрд руб. приобрели, пользуясь своим преимущественным правом, действующие акционеры.

В общей сложности в результате открытой подписки на новые акции капитал АвтоВАЗа увеличился на 26,141 млрд руб. Основным акционером автопроизводителя остается компания Alliance Rostec Auto BV (СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan), доля которой сократилась c 74% до 64,6%.

Вторым по величине акционером АвтоВАЗа после допэмиссии стала Renaissance Securities.

Ранее РБК сообщал, что после первого этапа допэмиссии доли участников Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа распределились (по подсчетам РБК) следующим образом: «Ростех» — 21,2% (было 24,5%), Renault-Nissan — 40,7% (было 47,04%). Таким образом, доля «Ренессанс Капитала» после проведения допэмиссии превышает долю «Ростеха».

Второй этап реструктуризации долга, как ожидается, пройдет до июля 2017 года. «Мы конвертируем те займы, которые были сделаны и альянсом Renault-Nissan, и «Ростехом». У альянса где-то 34 млрд руб., и у нас еще 51 млрд руб.», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 26 декабря, пояснив, что на этом процесс рекапитализации будет завершен.

Представитель «Ростеха» отказался сообщить РБК, если ли у корпорации или ее СП с Renault-Nissan опцион на выкуп доли Renaissance Securities. Он также отказался от каких-либо других комментариев.

Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев, переадресовав вопрос РБК к акционерам. Представитель ОНЭКСИМа также отказался от комментариев. Представитель Renault пока не ответил на звонок РБК.





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