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Саудовская Аравия начинает процесс приватизации корпорации Saudi Aramco Oil Co

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#1
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Саудовская Аравия начинает процесс приватизации корпорации Saudi Aramco Oil Co
Правительство Саудовской Аравии принимает окончательное решение о продаже крупного пакета акций, размером в 49 процентов, государственной нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco Oil Co, которая, между прочим, является крупнейшей в мире нефтедобывающей компанией. Такую новость озвучили журналисты издания Bloomberg. Иоанн Сфакианакис, занимающий пост главы центра экономических исследований Gulf Research Center, комментируя будущую сделку, заявил, что власти Саудовской Аравии стараются смотреть в будущее, как минимум на ближайшие 10 лет. Именно продавая часть государственных активов, королевство сможет диверсифицировать свои доходы, которые зарабатываются от продажи других товаров, кроме нефти. По мнению аналитика, полученные деньги от продажи акций пойдут на финансирование крупных инвестиционных проектов по развитию промышленности в Саудовской Аравии.

Из источников стало известно, что 49 процентов государственной корпорации будут продавать на протяжении 10 лет, равными долями. И уже первая доля пакета оценивается финансистами в несколько трлн долларов.

По материалам 1prime.ru
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