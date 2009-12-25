Биткойн набирает популярность среди заказчиков на фрилансе

В начале 2016 года фриланс-сервис Freelancehunt.com стал первым среди аналогичных сервисов, на котором появилась возможность оплачивать работу биткойнами. В конце года можно подвести первые итоги.
Биткойнами работа фрилансеров была оплачена в 0,36% проектов. Конечно, это совсем малый процент оплат, однако за год биткойн потеснил такие платежные системы, как Perfect Money и Walletone, которые даже в сумме использовались заказчиками реже.
Классический способ оплаты картами был использован чаще всего – суммарно более чем в 90% оплаченных через биржу проектов. На фоне привычных методов оплаты биткойн пока еще проигрывает, однако рост очевиден.
Есть все предпосылки ожидать увеличения популярности биткойна на рынке фриланса в 2017 году. Об этом говорит как рост популярности в течении текущего года, так и отзывы пользователей, которые уже используют или планируют использовать данный метод оплаты.
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