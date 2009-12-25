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В сети биткоин замечены необычные транзакции

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В сети биткоин замечены необычные транзакции
Средневзвешенный курс биткоина за последние 24 часа снизился почти на 4%, опустившись на момент публикации ниже $940. Одновременно с этим разработчик Blockchair Никита Жавороноков опубликовал данные об имевшей недавно место оптовой продаже крупной партии монет.

Об этом он пишет в своем Twitter, приводя ссылку на транзакцию, показывающую движение партии в 1000 BTC, намайненных еще в 2010 году.

«Это очень редкий вид транзакций, хотя и не для наших дней», — пишет Никита Жавороноков.
Одновременно с этим он указывает и на другие крупные транзакции, совершенные в последние дни: еще одна партия на 1000 BTC, а также на 500 BTC и 200 BTC.

Nikita Zhavoronkov @nikzh
Nice stash (1000 $BTC mined in 2010) to dump all at once https://btc.com/3d9ffe4f847738863f14...74ec90d6902c9a
It's a very rare kind of transaction, but not these days… 📈

Nikita Zhavoronkov @nikzh
@nikzh Other examples: https://btc.com/1510216af67a85a6b548...66749e1eac79cb … (1000 BTC), https://btc.com/d4f279788541810dad59...83c50398808c16 … (200 BTC), https://btc.com/61ec8031cecc51c82251...3a7aca8fd04a31 … (500 BTC), and so on.

Впрочем, как отмечают в развернувшейся дискуссии пользователи Reddit, оснований говорить о том, что это целенаправленный дамп монет, на данный момент нет. В частности, высказываются предположения, что речь может идти о простом перемещении биткоинов, например, на один из аппаратных кошельков, которых в 2010 году на рынке попросту не было.

Отдельные пользователи также высказывают предположения, что, возможно, данная партия могла принадлежать Сатоши Накамото.

Одновременно с этим пользователь под ником gorgamin резонно замечает, что если кто-то продает монеты, то одновременно с этим кто-то их покупает.

Тем временем на данный час (10:25 UTC) курс биткоина на бирже Bitstamp опускался до $931.


Ранее на этой неделе цена биткоина обновила новый трехлетний максимум, добираясь в отдельные моменты до $980.

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Метки
биржа, биткоин, курс
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