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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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#1
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Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в декабре вырос до 56,5 пункта, показав максимальные темпы роста с июля 2016 года. Об этом сообщает аналитическое агентство Markit. В ноябре значение показателя составило 54,7 пункта.
Как отмечает экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс, росту деловой активности способствует увеличение новых заказов. Наибольший рост зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе. В то же время растет число незавершенных заказов на фоне увеличения числа новых проектов.
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
«Рост в российской сфере услуг переключился на более высокую передачу в конце 2016 года, поскольку головной PMI поднялся до 49-месячного максимума после второго подряд усиления роста деловой активности», — отмечает Агасс. По его словам, при поддержке ускорения роста новых заказов поставщики услуг зарегистрировали заметный рост объемов производства, темпы которого вновь превысили исторический средний уровень.
В ноябре эксперты из национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заявили о росте деловой уверенности у российского турбизнеса.
Источник RNS.
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Сегодня, 14:58
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#2
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Любитель
Имя: Кирилл
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
Хмм. Действительно. Сфера услуг в России развивается. Все-таки огромная страна, большое население+ густонаселенные города(Москва, Санкт-Петербург), которое требует, так сказать, постоянного обновления и реорганизации во всем, в том числе и сфере услуг.
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Сегодня, 15:13
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