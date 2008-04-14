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BTCHourlyPay - btc-hpay.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:42
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,219
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
BTCHourlyPay - btc-hpay.com
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: BTC Hourly Pay

Планы nvestment 1,48% - 1,77% ежечасно в течение 72 часов, 18,6% - 30% в день в течение 6 дней, 120% - 200% через 6 дней

Минимальный вклад $5

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
О BTC почасовой оплаты

Рассматриваете ли вы онлайн инвестиционный усилия? Вы с нетерпением жду, чтобы заработать быстрые стабильную прибыль за счет инвестиций и торговли на рынке Форекс? Если да, то вы должны рассмотреть BTC Co почасовой оплаты в качестве инвестиционной платформы. BTC Co почасовой оплаты была официально зарегистрирована в Соединенных Штатах. Это Интернет-компания-инвестор с целью заработать как можно больше прибыли от торговли на рынке Форекс, как это возможно. Наша компания предоставляет интернет-инвесторам, возможно, лучшей инвестиционной транспортного средства, чтобы начать и расширить их инвестирования карьеру. Независимо от того, что вы новичок или профессиональный инвестор, с BTC Co почасовой оплаты, вы собираетесь добиться успеха. Есть так много вещей, которые дают BTC почасовой оплаты С-о преимущество над другими инвестиционными компаниями. Наша компания предложит с инвестиционными продуктами, которые были разработаны специалистами с многолетним опытом работы в этой области. Вы можете принять решение инвестировать свои средства в любой из наших планов и мы заверяем вас, что вы будете в конечном итоге получать большую прибыль и отдачу от каждого инвестиций вы делаете.
Инвестиционные планы:

Цитата:
ПЕРВЫЙ ПЛАН HORLY
1,48%
$ 5.00 - $ 499.00
100% автоматический платеж
Ежечасно 72 ЧАСА

ВТОРОЙ ПЛАН ЕЖЕЧАСНО
1,50%
$ 500.00 - $ 799.00
100% автоматический платеж
Ежечасно 72 ЧАСА

ТРЕТИЙ ЧАС ПЛАН
1,60%
$ 1001,00 - $ 2499,00
100% автоматический платеж
Ежечасно 72 ЧАСА

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕЧАСНО ПЛАН
1,77%
$ 2500,00 и многое другое
100% автоматический платеж
Ежечасно 72 ЧАСА

ПЕРВЫЙ ПЛАН DAILY
18,60%
$ 25.00 - $ 999.00
100% автоматический платеж
Ежедневно в течение 6 дней

ВТОРОЙ ПЛАН DAILY
19,30%
$ 1000,00 - $ 2499,00
100% автоматический платеж
Ежедневно в течение 6 дней

ТРЕТИЙ ежедневный план
22,50%
$ 2500,00 - $ 5999,00
100% автоматический платеж
Ежедневно в течение 6 дней

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН
30.00%
$ 6000,00 и многое другое
100% автоматический платеж
Ежедневно в течение 6 дней

ПЕРВЫЙ ПЛАН VIP
120,00%
$ 50.00 - $ 999.00
100% автоматический платеж
Ежедневно после 6 дней

ВТОРОЙ ПЛАН VIP
125.00%
$ 1000,00 - $ 2999,00
100% автоматический платеж
Ежедневно после 6 дней

ТРЕТИЙ VIP ПЛАН
130.00%
$ 3000,00 - $ 4999,00
100% автоматический платеж
Ежедневно после 6 дней

ЧЕТВЕРТЫЙ VIP ПЛАН
200.00%
$ 5000,00 и многое другое
100% автоматический платеж
Ежедневно после 6 дней
Whois info:

Цитата:
Dates Created on 2016-12-19 - Expires on 2017-12-19 - Updated on 2016-12-27

Name Server(s) SRI.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,694,872 domains)
WALLY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,694,872 domains)


IP Address 104.25.148.34 - 3 other sites hosted on this server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
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Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 158553062
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13678352 (BTC HOURLY PAY)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to btc-hpay.com User naale
__________________
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Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 09:44.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 09:48
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,118
Благодарностей: 681
КП: 0.146
Re: BTCHourlyPay - btc-hpay.com
админу этого почасовичка придеться подождать окончания новогодних праздников
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Старый Сегодня, 10:31
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,033
Благодарностей: 5,625
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Re: BTCHourlyPay - btc-hpay.com
в связи с резким курсом роста битков, тема для хайпов сама по себе трендировалась
выглядим проект довольно аккуратно
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