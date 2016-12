BTCHourlyPay - btc-hpay.com Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: BTC Hourly Pay



Планы nvestment 1,48% - 1,77% ежечасно в течение 72 часов, 18,6% - 30% в день в течение 6 дней, 120% - 200% через 6 дней



Минимальный вклад $5



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: О BTC почасовой оплаты



Рассматриваете ли вы онлайн инвестиционный усилия? Вы с нетерпением жду, чтобы заработать быстрые стабильную прибыль за счет инвестиций и торговли на рынке Форекс? Если да, то вы должны рассмотреть BTC Co почасовой оплаты в качестве инвестиционной платформы. BTC Co почасовой оплаты была официально зарегистрирована в Соединенных Штатах. Это Интернет-компания-инвестор с целью заработать как можно больше прибыли от торговли на рынке Форекс, как это возможно. Наша компания предоставляет интернет-инвесторам, возможно, лучшей инвестиционной транспортного средства, чтобы начать и расширить их инвестирования карьеру. Независимо от того, что вы новичок или профессиональный инвестор, с BTC Co почасовой оплаты, вы собираетесь добиться успеха. Есть так много вещей, которые дают BTC почасовой оплаты С-о преимущество над другими инвестиционными компаниями. Наша компания предложит с инвестиционными продуктами, которые были разработаны специалистами с многолетним опытом работы в этой области. Вы можете принять решение инвестировать свои средства в любой из наших планов и мы заверяем вас, что вы будете в конечном итоге получать большую прибыль и отдачу от каждого инвестиций вы делаете. Инвестиционные планы:



Цитата: ПЕРВЫЙ ПЛАН HORLY

1,48%

$ 5.00 - $ 499.00

100% автоматический платеж

Ежечасно 72 ЧАСА



ВТОРОЙ ПЛАН ЕЖЕЧАСНО

1,50%

$ 500.00 - $ 799.00

100% автоматический платеж

Ежечасно 72 ЧАСА



ТРЕТИЙ ЧАС ПЛАН

1,60%

$ 1001,00 - $ 2499,00

100% автоматический платеж

Ежечасно 72 ЧАСА



ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕЧАСНО ПЛАН

1,77%

$ 2500,00 и многое другое

100% автоматический платеж

Ежечасно 72 ЧАСА



ПЕРВЫЙ ПЛАН DAILY

18,60%

$ 25.00 - $ 999.00

100% автоматический платеж

Ежедневно в течение 6 дней



ВТОРОЙ ПЛАН DAILY

19,30%

$ 1000,00 - $ 2499,00

100% автоматический платеж

Ежедневно в течение 6 дней



ТРЕТИЙ ежедневный план

22,50%

$ 2500,00 - $ 5999,00

100% автоматический платеж

Ежедневно в течение 6 дней



ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН

30.00%

$ 6000,00 и многое другое

100% автоматический платеж

Ежедневно в течение 6 дней



ПЕРВЫЙ ПЛАН VIP

120,00%

$ 50.00 - $ 999.00

100% автоматический платеж

Ежедневно после 6 дней



ВТОРОЙ ПЛАН VIP

125.00%

$ 1000,00 - $ 2999,00

100% автоматический платеж

Ежедневно после 6 дней



ТРЕТИЙ VIP ПЛАН

130.00%

$ 3000,00 - $ 4999,00

100% автоматический платеж

Ежедневно после 6 дней



ЧЕТВЕРТЫЙ VIP ПЛАН

200.00%

$ 5000,00 и многое другое

100% автоматический платеж

Ежедневно после 6 дней Whois info:



Цитата: Dates Created on 2016-12-19 - Expires on 2017-12-19 - Updated on 2016-12-27



Name Server(s) SRI.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,694,872 domains)

WALLY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,694,872 domains)





IP Address 104.25.148.34 - 3 other sites hosted on this server



IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc. Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 158553062

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13678352 (BTC HOURLY PAY)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to btc-hpay.com User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$55%МгновенноCloudFlareПеревод с Google:Мой вклад:

Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________ Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 09:44 .