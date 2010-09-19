Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,825 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Краудфандинговая платформа для предпринимателей Kapilendo привлекла €7 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:16
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,266
Благодарностей: 761
КП: 0.192
Краудфандинговая платформа для предпринимателей Kapilendo привлекла €7 млн


Немецкая краудфандинговая платформа для предпринимателей Kapilendo объявила о получении 7 миллионов евро финансирования во втором инвестиционном раунде, который был завершен непосредственно перед католическим Рождеством.

Текущее финансирование было возглавлено пенсионным фондом «Берлинской палаты стоматологов» вместе с холдингом Comvest Holding GmbH и венчурной компанией FinLab AG.

По словам Кристофера Граце – генерального директора и основателя Kapilendo, инвестиции в первую очередь будут направлены на дальнейшее развитие и расширение деятельности данной краудфандинговой платформы.

"Краудлендинг является одним из самых интересных направлений финтех-индустрии, и он кардинально изменит рынок финансирования в Германии. Kapilendo сейчас предоставляет самый лучший продукт на рынке. Плодотворное сотрудничество с командой Kapilendo окончательно нас в этом убедило. Учитывая нашу большую заинтересованность этим проектом, мы продолжим активно поддерживать его развитие и в будущем", – сообщил генеральный директор FinLab Стефан Шутце.

Краудфандинговая площадка Kapilendo была запущена в 2015 году. Среди крупных проектов, которые с ее помощью получили финансирование, можно отметить ресторан пиццы и пасты L'Osteria, собравший требуемую сумму в размере €750 000 на протяжении 14 дней. Другой крупнейшей кампанией по сбору средств стал проект стоматологических услуг доктора Хансена.


Существует два варианта финансирования, которые сейчас доступны на платформе Kapilendo. Одним из них является Kapilendo Credit, который предоставляет доступ к кредитному маркетплейсу для малых и средних предпринимателей. Другой продукт называется Kapilendo Venture, созданный для венчурного инвестирования в развивающийся бизнес.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://smnweekly.com/2016/12/28/ger...ies-b-funding/

https://text.ru/antiplagiat/58657aefdb9e5
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
StartupUM.ru - краудфандинговая платформа J.M. Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru 901 Сегодня 01:25
Краудфандинговая платформа FundedByMe привлекла более €1 млн kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.11.2016 01:28
Краудфандинговая платформа Invesdor собрала $1,4млн для развития своей же площадки lannna Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.06.2016 11:11
В Латвии запущена краудфандинговая платформа для рисковых стартапов из стран СНГ CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.08.2015 17:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
3fxfunds - 3fxfunds.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VyachNik
UnitedFunds - unitedfunds.biz
От VyachNik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vestern
ЗПИФ паи недвижимости проекта "Квадратный метр" - www.1rumetr.ru
От Vestern в разделе «ПИФы, ОФБУ, НПФ»
Аватар ttxz
Рынок ИТ-услуг в России рухнул на 15%, прогноз безрадостный
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ewitranslate
Пуэрто-Рико оказалось в состоянии дефолта
От Ewitranslate в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Fyincome - Fyincome.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube