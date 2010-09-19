Краудфандинговая платформа для предпринимателей Kapilendo привлекла €7 млн

Немецкая краудфандинговая платформа для предпринимателей Kapilendo объявила о получении 7 миллионов евро финансирования во втором инвестиционном раунде, который был завершен непосредственно перед католическим Рождеством.
Текущее финансирование было возглавлено пенсионным фондом «Берлинской палаты стоматологов» вместе с холдингом Comvest Holding GmbH и венчурной компанией FinLab AG.
По словам Кристофера Граце – генерального директора и основателя Kapilendo, инвестиции в первую очередь будут направлены на дальнейшее развитие и расширение деятельности данной краудфандинговой платформы.
"Краудлендинг является одним из самых интересных направлений финтех-индустрии, и он кардинально изменит рынок финансирования в Германии. Kapilendo сейчас предоставляет самый лучший продукт на рынке. Плодотворное сотрудничество с командой Kapilendo окончательно нас в этом убедило. Учитывая нашу большую заинтересованность этим проектом, мы продолжим активно поддерживать его развитие и в будущем", – сообщил генеральный директор FinLab Стефан Шутце.
Краудфандинговая площадка Kapilendo была запущена в 2015 году. Среди крупных проектов, которые с ее помощью получили финансирование, можно отметить ресторан пиццы и пасты L'Osteria, собравший требуемую сумму в размере €750 000 на протяжении 14 дней. Другой крупнейшей кампанией по сбору средств стал проект стоматологических услуг доктора Хансена.
Существует два варианта финансирования, которые сейчас доступны на платформе Kapilendo. Одним из них является Kapilendo Credit, который предоставляет доступ к кредитному маркетплейсу для малых и средних предпринимателей. Другой продукт называется Kapilendo Venture, созданный для венчурного инвестирования в развивающийся бизнес.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://smnweekly.com/2016/12/28/ger...ies-b-funding/
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