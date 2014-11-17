HealthifyMe привлек $1 миллион для своего фитнес-приложения

Расположенный в Бангалоре, Индия, стартап HealthifyMe, разработчик мобильного приложения для фитнеса, получил 1 миллион долларов финансирования от Нилеша Бхатнагара, основателя NB Ventures. Компания намерена использовать привлеченные средства на продолжение разработки приложения и расширение его функциональных возможностей.
Приложение было разработано в 2012 году Тушаром Вашиштом, Сачином Шеноем и Мэтью Черианом и позволяет пользователям добиться результата в занятиях фитнесом и сбросить лишний вес, используя свои смартфоны. Также есть возможность платных услуг в виде консультаций диетологов и тренеров, которые помогут эффективнее и быстрее достичь поставленной цели. Приложение, работающее на Android и iOS, синхронизируется с Fitbit, YuFit, MiBand и собственным браслетом компании - RIST.
Компания сотрудничает с несколькими больницами и корпоративными учреждениями в Индии, например Medanta, Manipal, Philips и Cognizant. В этом же году компания уже привлекала 6 миллионов долларов инвестиций.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru