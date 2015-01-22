Wihtem.com -WIHTEM

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:15.12.16
WIHTEM
О ПРОЕКТЕ
Особенности:
Цитата:
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Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, увеличивая мощность вашей батарейки!
Ваша батарейка будет давать енергию и ваш капитал будет рости у вас на глазах!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!
В чем же смысл игры «WIHTEM.COM»?
Приобретайте мощность и зарабатывайте деньги.
Чем больше силы мощности, тем больше количество реальных денег они приносят ежедневно.
Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!
Приобретая большое количество W, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить первый W совершенно бесплатно!
Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и 1W достанется вам совершенно бесплатно!
А также получайте 10% от всех пополнений, приведенных вами, друзей на ваш баланс!
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия.
Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer.
Отзывчивая техническая поддержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом.
100% прозрачность проекта и сведение рисков к минимуму делает инвестиционную игру "WIHTEM.COM" одной из самых безопасных и лучших экономических игр!
Инвестируй свои средства в виртуальные W сейчас и получай гарантированный ежедневный доход в течение долгого времени жизни проекта!
Возможность воспользоваться кредитом!
Серфинг!
Игровой чат!
Биржа рефералов!
КАБИНЕТ VIP!
Маркетинг
Бонусы:
При регистрации 1W=10 руб
Реферальная программа:
Наша партнёрская программа составляет 10% от пополнения баланса участниками(сразу доступно к выводу)
Платежные системы:
Payeer,Free-Kassa(авто) Счёт в игре единый
Без вложений можно вывести 2 раза, Например бонусы, чтобы проверить работоспособность и выплаты.Если нет активного реферала нужно пополнить баланс до 30 руб
Наш вклад:
Зарегистрироваться/Ознакомиться