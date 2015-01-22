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Wihtem.com -WIHTEM

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:30
#1
Любитель
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 724
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Wihtem.com -WIHTEM
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:15.12.16



WIHTEM


О ПРОЕКТЕ

Цитата:
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, увеличивая мощность вашей батарейки!
Ваша батарейка будет давать енергию и ваш капитал будет рости у вас на глазах!
Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!

В чем же смысл игры «WIHTEM.COM»?
Приобретайте мощность и зарабатывайте деньги.
Чем больше силы мощности, тем больше количество реальных денег они приносят ежедневно.

Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свою реальную прибыль!
Приобретая большое количество W, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить первый W совершенно бесплатно!
Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и 1W достанется вам совершенно бесплатно!
А также получайте 10% от всех пополнений, приведенных вами, друзей на ваш баланс!
Все заработанные средства хранятся на вашем лицевом счете и доступны для снятия.

Одним из приятных моментов являются мгновенные выплаты ваших заработанных средств в платежную систему Payeer.

Отзывчивая техническая поддержка всегда поможет решить все ваши проблемы связанные с проектом.
100% прозрачность проекта и сведение рисков к минимуму делает инвестиционную игру "WIHTEM.COM" одной из самых безопасных и лучших экономических игр!
Инвестируй свои средства в виртуальные W сейчас и получай гарантированный ежедневный доход в течение долгого времени жизни проекта!
Особенности:

Возможность воспользоваться кредитом!
Серфинг!
Игровой чат!
Биржа рефералов!
КАБИНЕТ VIP!

Маркетинг



Бонусы:

При регистрации 1W=10 руб

Реферальная программа:

Наша партнёрская программа составляет 10% от пополнения баланса участниками(сразу доступно к выводу)

Платежные системы:

Payeer,Free-Kassa(авто) Счёт в игре единый
Без вложений можно вывести 2 раза, Например бонусы, чтобы проверить работоспособность и выплаты.Если нет активного реферала нужно пополнить баланс до 30 руб

Наш вклад:


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Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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