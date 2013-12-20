СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ПЛАНШЕТ НЕ УМЕЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ

На Всемирном конгрессе хакеров (Chaos Communication Congress) исследователи Флориан Грунов, Никлаус Шис и Мануэль Любецки продемонстрировали любопытный планшет из Северной Кореи. Гаджет носит название Woolim и работает под управлением Android.
У планшета нет модулей Wi-Fi и Bluetooth, да и к интернету его подключить не получится. Аппарат умеет работать с внутренней северокорейской сетью и открывать лишь отдельные файлы, которые пользователь создал непосредственно на планшете или загрузил из одобренных правительством источников. Кроме того, аппарат делает скриншоты при любом запуске приложения, причем удалить их самостоятельно пользователь не может.
Ограниченная функциональность планшета частично компенсируется предустановленными словарями китайского, французского и русского языков, обучающей и пропагандистской литературой, а также несколькими модифицированными играми (например, Angry Birds). Специалисты отметили, что Woolim стоит порядка 160—200 евро, так что купить его могут лишь достаточно обеспеченные люди. Планшеты выпускает китайская компания Hoozo по заказу Северной Кореи.
Год назад Флориан Грунов и Никлаус Шис рассказали об использующейся в Северной Корее операционной системе Red Star OS.
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