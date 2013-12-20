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СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ПЛАНШЕТ НЕ УМЕЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ

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Старый Сегодня, 17:05
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,819
Благодарностей: 1,477
КП: 0.058
СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ПЛАНШЕТ НЕ УМЕЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ
На Всемирном конгрессе хакеров (Chaos Communication Congress) исследователи Флориан Грунов, Никлаус Шис и Мануэль Любецки продемонстрировали любопытный планшет из Северной Кореи. Гаджет носит название Woolim и работает под управлением Android.


У планшета нет модулей Wi-Fi и Bluetooth, да и к интернету его подключить не получится. Аппарат умеет работать с внутренней северокорейской сетью и открывать лишь отдельные файлы, которые пользователь создал непосредственно на планшете или загрузил из одобренных правительством источников. Кроме того, аппарат делает скриншоты при любом запуске приложения, причем удалить их самостоятельно пользователь не может.

Ограниченная функциональность планшета частично компенсируется предустановленными словарями китайского, французского и русского языков, обучающей и пропагандистской литературой, а также несколькими модифицированными играми (например, Angry Birds). Специалисты отметили, что Woolim стоит порядка 160—200 евро, так что купить его могут лишь достаточно обеспеченные люди. Планшеты выпускает китайская компания Hoozo по заказу Северной Кореи.

Год назад Флориан Грунов и Никлаус Шис рассказали об использующейся в Северной Корее операционной системе Red Star OS.

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Еvgeniwolf вне форума  
Старый Сегодня, 17:17
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 709
Благодарностей: 96
КП: 0.079
Re: СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ПЛАНШЕТ НЕ УМЕЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ
В новых начинаниях всегда обнаруживается масса недостатков. Для Северной Кореи сектор телекоммуникаций и микроэлектроники является "новым предметом изучения", так что не вижу причин для насмешек. В отличие от россиян, северокорейцы пытаются вклиниться в научно-технический прогресс. Имею в виду российскую власть, которая довольствуется проеданием природных ресурсов.
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Enzovv на форуме  
Старый Сегодня, 17:28
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 415
Благодарностей: 209
КП: 0.241
Цитата:
Сообщение от Еvgeniwolf Посмотреть сообщение
модифицированными играми (например, Angry Birds)
надеюсь, модифицировали как следует
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назаревич на форуме  
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