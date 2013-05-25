Atomicbitcoin.com - Atomicbitcoin

Я не админ проекта
Старт 28.12.2016
Проект - Atomicbitcoin.com
Маркетинг:
Мин. макс. вклад - 0.01 - 20 BTC
Тарифы :
0,3% Каждый час навсегда
7,5% В день навсегда
60% Еженедельно навсегда
Вывод : партнерские от 0.0001 BTC / в течение 3 часов, с вклада автовыплаты
Реферальная программа :
5-3-1%
Принимает :
Payeer, PM, Advcash, Bitcoin ( доллары конвертируются в биткоин )
Вклад -
12.29.16 11:57 Account Transfer -19.46 Sent Payment: 19.46 USD to account U13272685 from U4095553. Batch: 158485599. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit for u376 to AtomicBitcoin.
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