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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:39
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,755
Благодарностей: 1,171
КП: 0.143
Atomicbitcoin.com - Atomicbitcoin
Я не админ проекта

Старт 28.12.2016


Проект - Atomicbitcoin.com



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Мин. макс. вклад - 0.01 - 20 BTC


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Принимает : Payeer, PM, Advcash, Bitcoin ( доллары конвертируются в биткоин )


Вклад - 12.29.16 11:57 Account Transfer -19.46 Sent Payment: 19.46 USD to account U13272685 from U4095553. Batch: 158485599. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit for u376 to AtomicBitcoin.


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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! - ПРОЕКТ ОТ КОМАНДЫ МММ 2011 RB=100%
РЕФБЕК ДО 200%, СКРОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СТРАХОВКИ В ХАЙПАХ - НУЖНЫ ЛИ ОНИ ???
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОФИТА, ПЕРЕОДЕЛСЯ 22 ДЕКАБРЯ 2016
Последний раз редактировалось Sportsmen777; Сегодня в 15:51.
Sportsmen777 на форуме  
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