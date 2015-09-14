29 декабря 2016, 12:38
Amazon получил патент на дирижабль-склад для доставки с помощью дронов
Онлайн-ритейлер Аmazon получил патент на создание и использование дирижаблей в качестве воздушных складов для доставки заказов с помощью дронов. Патент, который был получен еще в апреле этого года, обнаружен Зои Ливитт (Zoe Leavitt) из CB Insights. Об этом пишет Mashable.
Из описательной документации следует, что Amazon намерен создать воздушные центры выполнения заказов (airborne fulfillment centers, AFC). Визуально такой центр напоминает дирижабль-склад.
В патенте описаны различные виды применения склада, в том числе полет над спортивными мероприятиями с различным спортинвентарем и продуктами питания, чтобы доставлять зрителям в любой угол стадиона или площадки заказанные предметы.
«Скоропортящиеся продукты или готовые блюда могут быть своевременно доставлены клиенту», — говорится в патенте.
Основное преимущество использования дирижабля-склада — экономия энергии дронов за счет уменьшения полетов к традиционным складам, отмечается в патенте.
В аннотации системы указаны три компонента: гигантские дирижабли-склады, дроны и шаттлы для транспортировки груза и сотрудников на AFC, а также для заправки дирижаблей. Предполагается, что склады будут находиться на высоте до 13,7 км.
Издание уточняет, что наличие патента не означает, что схема станет реальностью в ближайшее время, но действительно указывает, как Amazon планирует изменить процесс доставки.
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