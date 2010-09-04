Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Сегодня, 13:26
Сегодня, 12:52
#
1
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Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Землю под строительство предприятия выделила Хмельницкая ОГА. Как сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, в области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы.
Данный завод абсолютно безвреден для окружающей среды. Причем, после переработки образуется органическое удобрение, которое содержит большое количество полезных веществ и может быть внесено назад в почву.
Технические характеристики земельных участков, которые могут быть пригодны для размещения завода, уже определены. На выбор предоставлены девять земельных участков в Волочиском, Дунаевецком, Славутском, Красиловском и Ярмолинецком районах.
Согласно предоставленным документам на завод, отсутствует вредное воздействие на окружающую среду при сжигании соломы, а в производстве будут использованы только живые бактерии. Таким образом, гумус, образующийся в результате переработки сырья, в дальнейшем может использоваться в сельском хозяйстве.
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Сегодня, 12:55
#
2
Профессионал
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Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
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Благодарностей: 551
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Иностранные инвестиции это хорошо, на один завод больше не помешает в любом случае, так как это хорошие налоги в казну государству и дотации в том числе.
Сегодня, 13:04
#
3
Любитель
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
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Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от
bizneser
в области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы.
Очередное производство на Украине, которое построит иностранный инвестор. Это же прекрасно, а то говорят, что иностранцы не хотят вкладывать в экономику Украины, оказывается очень даже желают.
Сегодня, 13:10
#
4
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,139
Благодарностей: 551
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от
Whore65
Очередное производство на Украине, которое построит иностранный инвестор. Это же прекрасно, а то говорят, что иностранцы не хотят вкладывать в экономику Украины, оказывается очень даже желают.
На самом деле сейчас очень много иностранных инвесторов нахлынуло в Украину, и это уже ни первый завод который планируют построить. Единственное что мешает этому всему делу - рейдерские захваты.
Сегодня, 13:13
#
5
Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 88
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от
ttxz
и это уже ни первый завод который планируют построить. Единственное что мешает этому всему делу - рейдерские захваты.
Так ведь против рейдерских захватов же можно найти какую-то защиту у того же государства, у силовиков? Если защиты не найти, то дальше желания ведь не пойдёт.
Сегодня, 13:15
#
6
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,139
Благодарностей: 551
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от
Whore65
Так ведь против рейдерских захватов же можно найти какую-то защиту у того же государства, у силовиков? Если защиты не найти, то дальше желания ведь не пойдёт.
Да вроде закон недавно приняли о рейдерских захватов, но обычно те кто захватывают тут или иную собственность имеют хорошие связи в силовых структурах. А желание у инвесторов не отпадает.
Сегодня, 13:21
#
7
Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 88
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от
ttxz
но обычно те кто захватывают тут или иную собственность имеют хорошие связи в силовых структурах
Государство само сейчас заинтересовано максимально защитить иностранный капитал. Неужели не понимают? Что если такие захваты будут постоянными, кто будет вкладываться?
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Сегодня, 13:26
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