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Финские компании построят завод по производству биометана в Украине

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Старый Сегодня, 12:52
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,262
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Финские компании построят завод по производству биометана в Украине

Землю под строительство предприятия выделила Хмельницкая ОГА. Как сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА, в области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы.

Данный завод абсолютно безвреден для окружающей среды. Причем, после переработки образуется органическое удобрение, которое содержит большое количество полезных веществ и может быть внесено назад в почву.

Технические характеристики земельных участков, которые могут быть пригодны для размещения завода, уже определены. На выбор предоставлены девять земельных участков в Волочиском, Дунаевецком, Славутском, Красиловском и Ярмолинецком районах.

Согласно предоставленным документам на завод, отсутствует вредное воздействие на окружающую среду при сжигании соломы, а в производстве будут использованы только живые бактерии. Таким образом, гумус, образующийся в результате переработки сырья, в дальнейшем может использоваться в сельском хозяйстве.

Источник.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 12:55
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,139
Благодарностей: 551
КП: 0.044
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Иностранные инвестиции это хорошо, на один завод больше не помешает в любом случае, так как это хорошие налоги в казну государству и дотации в том числе.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 13:04
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 88
КП: 0.114
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
в области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы.
Очередное производство на Украине, которое построит иностранный инвестор. Это же прекрасно, а то говорят, что иностранцы не хотят вкладывать в экономику Украины, оказывается очень даже желают.
__________________
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,139
Благодарностей: 551
КП: 0.044
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
Очередное производство на Украине, которое построит иностранный инвестор. Это же прекрасно, а то говорят, что иностранцы не хотят вкладывать в экономику Украины, оказывается очень даже желают.
На самом деле сейчас очень много иностранных инвесторов нахлынуло в Украину, и это уже ни первый завод который планируют построить. Единственное что мешает этому всему делу - рейдерские захваты.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 13:13
#5
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 88
КП: 0.114
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
и это уже ни первый завод который планируют построить. Единственное что мешает этому всему делу - рейдерские захваты.
Так ведь против рейдерских захватов же можно найти какую-то защиту у того же государства, у силовиков? Если защиты не найти, то дальше желания ведь не пойдёт.
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 13:15
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,139
Благодарностей: 551
КП: 0.044
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
Так ведь против рейдерских захватов же можно найти какую-то защиту у того же государства, у силовиков? Если защиты не найти, то дальше желания ведь не пойдёт.
Да вроде закон недавно приняли о рейдерских захватов, но обычно те кто захватывают тут или иную собственность имеют хорошие связи в силовых структурах. А желание у инвесторов не отпадает.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 13:21
#7
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,244
Благодарностей: 88
КП: 0.114
Re: Финские компании построят завод по производству биометана в Украине
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
но обычно те кто захватывают тут или иную собственность имеют хорошие связи в силовых структурах
Государство само сейчас заинтересовано максимально защитить иностранный капитал. Неужели не понимают? Что если такие захваты будут постоянными, кто будет вкладываться?
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Whore65 на форуме  
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