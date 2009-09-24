iEx.ec - новая платформа облачных вычислений на Эфириуме



Емкость рынка облачных вычислений и аренды простаивающих компьютерных мощностей далека от насыщения. Несмотря на бесспорное доминирование централизованных платформ, принадлежащим крупным корпорациям – Microsoft Azure, AWS и другие, технология блокчейна с ее развитой инфраструктурой позволяет стартапам конкурировать с гигантами.



Проект Golem – распределенные вычисления на основе Эфириума, в ноябре успешно провел ICO. Теперь на рынке децентрализованных компьютерных вычислений появляется новый игрок – франко-китайский проект iEx (аббревиатура от I Execute – Я вычисляю). Так же как и у Golem, в основе iEx лежит публичный блокчейн Эфириума, на котором размещено основное приложение платформы. Проектам предстоит конкурировать между собой, однако создатели iEx указывают на различия между ними:



….рыночные стратегии отличаются. Golem нацелен на первоначальное создание виртуального «суперкомпьютера» для привлечения постоянных пользователей HPC (высокопроизводительные вычисления) к своей платформе, в то время как iEx.ec изначально сфокусируется на поддержке Dapps в создании распределенного Облака, которое в итоге станет достаточно конкурентным для привлечения пользователей Облака и HPC.



Компания



Основатели проекта: CEO - доктор Жиль Федак (Gilles Fedak), исследователь в INRIA (государственный институт исследований в информатике и автоматике), и главный научный сотрудник, профессор Хаиву Хеи (Haywu He). Научные интересы обоих основателей проекта лежат в области распределенных вычислений и децентрализованных пиринговых сетей.



Ж. Федак – соавтор более 80 научных работ по пиринговым сетям, облачным вычислениям и работе с большими массивами данных. Основатели iEx участвовали в создании EDGI (Европейской Инфраструктуры распределенных вычислений), обеспечившей европейские научные центры доступом к удаленным компьютерным мощностям.



Проект iEx представляет собой развитие научного проекта CloudPower, созданного при поддержке Французского Национального Исследовательского Агентства, INRIA, и Национального Центра Научных Исследований (CRNS).



Компания базируется в городе Лион во Франции. Дополнительный офис находится в Пекине на территории Университета Циньхуа.



Рынок



iEx планирует работать на рынке IaaS – Инфраструктура как Сервис. Платформа служит для связи между потребителями вычислительных мощностей и провайдерами – владельцами компьютерных ресурсов. В качестве провайдеров, создатели проекта особо отмечают майнеров PoW – компании, в которых сосредоточены огромные вычислительные мощности. Они вполне могут оптимизировать свою работу, сочетая майнинг с HPC.



Основы технологии



Платформа iEX использует сочетание публичного блокчейна Эфириума с Dapp, и существующие технологии распределенных вычислений. Как заявлено в Белой Книге:



В основе iEx.ec лежит программное обеспечение с открытым исходным кодом для Grid-вычислений, разработанное нами в исследовательских институтах CNRS и INRIA с целью организовать неравномерно распределенные вычислительные ресурсы для HPC и "больших данных".

Команда проекта создала Доказательство концепции (PoC), которое было продемонстрировано в ноябре на конференции в Солт-Лейк-Сити.

Основной смарт-контракт Эфириума передает исходные данные в защищенный оффчейн-контейнер, который построен по принципу оракула от Oraclize или криптлета из проекта MS Bletchley и размещен в облаке. Весь объем HPC производится в этом контейнере, после чего результат передается обратно в Dapp на основном блокчейне. Взаимодействие между контейнером и блокчейном происходит на основании протокола Доказательство Вклада, который подтверждает проделанные вычисления. В последующих версиях iEx предполагается вместо контейнеров использовать сайдчейны – блокчейны, работающие вне основного блокчейна Эфириума.



Финансирование



iEx планирует провести кампанию ICO, которая продлится с 17 января по 17 февраля 2017 года (дата окончания может быть сдвинута, если будет достигнут верхний предел краудфандинга). К продаже будут предложены токены RLC (стандарт ERC20) на базе Эфириума.



Всего сгенерировано 100 миллионов токенов, из них может быть продано максимум 72 миллиона, остальные токены резервируются под различные нужды проекта.



Нижняя граница ICO 3000 BTC (если будет собрано меньше, то средства будут возвращены инвесторам), верхняя граница – 12 000 BTC (по ее достижении ICO прекращается).



Стандартная цена: 5000 RLC за 1 BTC. В первые 10 дней действует бонус 20%. Подробные условия можно узнать на странице ICO проекта.



Заключение



Несмотря на то, что в отличие от Golem, iEx появился в публичном пространстве только в декабре, проект кажется хорошо организованным. Квалификация команды выглядит весьма впечатляюще, к тому же десятилетний опыт в области распределенных вычислений, многочисленные разработки и поддержка ведущих научных институтов Франции также говорят в пользу проекта.



Однако требует прояснения тот факт, что управляющая компания находится во Франции – стране, которая в отличие от Швейцарии или Сингапура, не предоставляет преференций криптовалютным проектам. На вопрос о статусе токенов, представитель компании сообщил, что в настоящий момент французское законодательство не рассматривает криптографический токен в качестве денежных средств, и пообещал более детально осветить ситуацию в бижайшие дни.



Тем не менее, перед принятием решения об участии в ICO крайне желательно прочесть Белую Книгу (на русском языке).



Источник Емкость рынка облачных вычислений и аренды простаивающих компьютерных мощностей далека от насыщения. Несмотря на бесспорное доминирование централизованных платформ, принадлежащим крупным корпорациям – Microsoft Azure, AWS и другие, технология блокчейна с ее развитой инфраструктурой позволяет стартапам конкурировать с гигантами.Проект Golem – распределенные вычисления на основе Эфириума, в ноябре успешно провел ICO. Теперь на рынке децентрализованных компьютерных вычислений появляется новый игрок – франко-китайский проект iEx (аббревиатура от I Execute – Я вычисляю). Так же как и у Golem, в основе iEx лежит публичный блокчейн Эфириума, на котором размещено основное приложение платформы. Проектам предстоит конкурировать между собой, однако создатели iEx указывают на различия между ними:….рыночные стратегии отличаются. Golem нацелен на первоначальное создание виртуального «суперкомпьютера» для привлечения постоянных пользователей HPC (высокопроизводительные вычисления) к своей платформе, в то время как iEx.ec изначально сфокусируется на поддержке Dapps в создании распределенного Облака, которое в итоге станет достаточно конкурентным для привлечения пользователей Облака и HPC.Основатели проекта: CEO - доктор Жиль Федак (Gilles Fedak), исследователь в INRIA (государственный институт исследований в информатике и автоматике), и главный научный сотрудник, профессор Хаиву Хеи (Haywu He). Научные интересы обоих основателей проекта лежат в области распределенных вычислений и децентрализованных пиринговых сетей.Ж. Федак – соавтор более 80 научных работ по пиринговым сетям, облачным вычислениям и работе с большими массивами данных. Основатели iEx участвовали в создании EDGI (Европейской Инфраструктуры распределенных вычислений), обеспечившей европейские научные центры доступом к удаленным компьютерным мощностям.Проект iEx представляет собой развитие научного проекта CloudPower, созданного при поддержке Французского Национального Исследовательского Агентства, INRIA, и Национального Центра Научных Исследований (CRNS).Компания базируется в городе Лион во Франции. Дополнительный офис находится в Пекине на территории Университета Циньхуа.iEx планирует работать на рынке IaaS – Инфраструктура как Сервис. Платформа служит для связи между потребителями вычислительных мощностей и провайдерами – владельцами компьютерных ресурсов. В качестве провайдеров, создатели проекта особо отмечают майнеров PoW – компании, в которых сосредоточены огромные вычислительные мощности. Они вполне могут оптимизировать свою работу, сочетая майнинг с HPC.Платформа iEX использует сочетание публичного блокчейна Эфириума с Dapp, и существующие технологии распределенных вычислений. Как заявлено в Белой Книге:В основе iEx.ec лежит программное обеспечение с открытым исходным кодом для Grid-вычислений, разработанное нами в исследовательских институтах CNRS и INRIA с целью организовать неравномерно распределенные вычислительные ресурсы для HPC и "больших данных".Команда проекта создала Доказательство концепции (PoC), которое было продемонстрировано в ноябре на конференции в Солт-Лейк-Сити.Основной смарт-контракт Эфириума передает исходные данные в защищенный оффчейн-контейнер, который построен по принципу оракула от Oraclize или криптлета из проекта MS Bletchley и размещен в облаке. Весь объем HPC производится в этом контейнере, после чего результат передается обратно в Dapp на основном блокчейне. Взаимодействие между контейнером и блокчейном происходит на основании протокола Доказательство Вклада, который подтверждает проделанные вычисления. В последующих версиях iEx предполагается вместо контейнеров использовать сайдчейны – блокчейны, работающие вне основного блокчейна Эфириума.iEx планирует провести кампанию ICO, которая продлится с 17 января по 17 февраля 2017 года (дата окончания может быть сдвинута, если будет достигнут верхний предел краудфандинга). К продаже будут предложены токены RLC (стандарт ERC20) на базе Эфириума.Всего сгенерировано 100 миллионов токенов, из них может быть продано максимум 72 миллиона, остальные токены резервируются под различные нужды проекта.Нижняя граница ICO 3000 BTC (если будет собрано меньше, то средства будут возвращены инвесторам), верхняя граница – 12 000 BTC (по ее достижении ICO прекращается).Стандартная цена: 5000 RLC за 1 BTC. В первые 10 дней действует бонус 20%. Подробные условия можно узнать на странице ICO проекта.Несмотря на то, что в отличие от Golem, iEx появился в публичном пространстве только в декабре, проект кажется хорошо организованным. Квалификация команды выглядит весьма впечатляюще, к тому же десятилетний опыт в области распределенных вычислений, многочисленные разработки и поддержка ведущих научных институтов Франции также говорят в пользу проекта.Однако требует прояснения тот факт, что управляющая компания находится во Франции – стране, которая в отличие от Швейцарии или Сингапура, не предоставляет преференций криптовалютным проектам. На вопрос о статусе токенов, представитель компании сообщил, что в настоящий момент французское законодательство не рассматривает криптографический токен в качестве денежных средств, и пообещал более детально осветить ситуацию в бижайшие дни.Тем не менее, перед принятием решения об участии в ICO крайне желательно прочесть Белую Книгу (на русском языке).

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