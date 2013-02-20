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Стартап связи автономных автомобилей Autotalks привлёк 25 млн долларов

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Стартап связи автономных автомобилей Autotalks привлёк 25 млн долларов

Стартап Autotalks завершил третий раунд финансирования в котором привлек инвестиции в размере $25.000.000.

В этом раунде финансирования инвесторами выступили: венчурный фонд Magma Venture Partners, который ранее уже инвестировал в стартап Autotalk и неназванный азиатский финансовый гигант.

Стартап Autotalk имеет офисы в Японии и Южной Корее. На сегодняшний день за три раунда финансирования он сумел привлечь $40.000.000.

Основателями компании являются: бывший генеральный директор стартапа Нир Сассон, который в настоящее время уже не занимает руководящую должность и технический директор Онн Харан, бывший технический директор компании Passave, которая была продана PMC Sierra десять лет назад.

На данный момент компанией управляет генеральный директор Hagai Zyss, бывший вице-президент израильской компании EZchip (приобретена Mellanox Technologies Ltd.).

Стартап Autotalks разработал программно-аппаратные решения для автономных автомобилей. Эта беспроводная технология обеспечивает связь между различными транспортными средствами класса V2X (vehicle to everything), в которую входит коммуникация между автомобилями (V2V), между транспортными средствами и инфраструктурой (V2i), между автомобилями и мотоциклами (v2m), а также между транспортными средствами и пешеходами.

Помимо всего прочего, технология V2X предназначена для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и следовательно, является частью развития автономного автомобиля. Использование технологии подсказывает транспортному средству о намерениях других участников движения. Также осуществляется связь между транспортным средством и светофорами.

Стартап Autotalks был основан в 2008 году. Штаб-квартира компании располагается в Кфар-Неттер. Autotalks имеет 60 сотрудников по всему миру. Он работает как производитель чипов, но в отличие от Tower Semiconductor Ltd., не имеет своего собственного завода.

В сентябре прошлого года японская компания Denso, один из крупнейших производителей автомобильных систем, выбрала технологию Autotalks V2x, и массовое применение технологии планируется запустить в 2019 году, начиная с Северной Америки.

Перевод специально для форума MMGP.

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