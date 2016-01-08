Харьковский тракторный завод пустили на металлолом

На Харьковском тракторном заводе, выполнявшем заказы Минобороны Украины, распиливают чугунолитейный и сталелитейный цеха, на очереди цех, выпускающий оборонную продукцию, сообщает "Украина.ру".
Об этом сообщили источники информагентства Украинские национальные новости из числа сотрудников завода.
"Уже начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. С чугунолитейного цеха формы вывозят. Насколько мне известно, везут их в Смелу в Черкасскую область. Нам никто ничего не объясняет, конечно. Режут весь день. Просто уничтожают всё, превращая в металлолом", — сообщил источник.
По его словам, на очереди цех, где собирались заказы для оборонного сектора.
Ранее мощности и технологии завода якобы пытались вывезти в Россию по указанию Олега Дерипаски, партнера владельца фирмы украинского олигарха Александра Ярославского. Причем по одним данным Ярославский имеет контрольный пакет акций ХТЗ, по другим - не имеет. А финансово-хозяйственный контроль за Харьковским тракторным заводом, заявляет портал, осуществляют россияне.
Владельцем ХТЗ кроме Ярославского называется также представитель ОАО «Русские машины» Зигфрид Вольф.
Завод начал работать в 1931 году. В 1980-е годы достиг максимальной производительности, выпуская до 70 тыс. тракторов в год, поставлял продукцию в 36 стран мира. Однако уже при украинской власти в 2001 году впервые за всю историю остановил производство по причине отсутствия финансовых средств. В последние годы утверждалось о прибыльности компании, однако при этом завод в 2015 году выпускал уже всего 1,6 тыс. тракторов в год. В апреле 2016 года стало известно об увольнении работников, что было вызвано «необходимостью стабилизации финансового положения».
Напомним, в ноябре харьковские машиностроители обращались к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой восстановить экономические связи с Россией, чтобы расширить рынок сбыта продукции до прежнего уровня.
источники https://life.ru/t/армия/953680/khark...na_mietallolom
,http://vz.ru/news/2016/12/28/851747.html