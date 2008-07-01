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HourlyUsd - hourlyusd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,071
Благодарностей: 4,841
Записей в блоге: 3
КП: 0.142

награды Ветеран MMGP.RU 
HourlyUsd - hourlyusd.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 26.12.2016 PerfectMoney Верифицирован, 0 Баллы Trust Score BankTransfer Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
HourlyUsd.com является инвестиционно-научная группа, которая работает по размещению капитала в бизнес-процессах с высоким уровнем финансовой доходности с марта 2016 г. Приоритет компании являются бизнес-процессов, которые формируются на основе инноваций. Уникальный ресурс компании является научный совет, который состоит из ученых, которые работают на экспертной оценке аналитических докладов, подготовленных специалистами нашей компании. Оценивая данные с точки зрения перспектив развития и возможностей инновационной составляющей мы проводим сделку с условиями, при которых мы будем иметь возможность выйти из сделки. Уникальность компании является гибкая система размещения капитала в соответствии с одним из трех инновационных программ. Наличие таких программ стало возможным благодаря подключения широкого спектра инструментов, которые работают после выбора проектов для инвестирования и continuouslybring прибыли в наш интернет-клиентов. Вы можете инвестировать, используя виртуальные платежные системы сразу в любом из трех инвестиционных пакетов и получать прибыль ежечасно. Новые проекты уже ждут капитала, и вы можете стать новым инвестором HourlyUsd.com.
Инвест планы:

1.08-1.25% в час 96 часов

Plan Spent Amount hour Profit (%)
Bronze Plan A 5.00-500.00 1.08
Bronze Plan B 501.00-5000.00 1.25

5%-6% в час 48 часов

Plan Spent Amount hour Profit (%)
Silver Plan A 300.00-3000.00 5.00
Silver Plan B 3001.00-30000.00 6.00

16%-21% в час 24 часа

Plan Spent Amount hour Profit (%)
Gold Plan A 5000.00-50000.00 16.00
Gold Plan B 50001.00-500000.00 21.00

депозит:

29.12.16 05:31 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U12270397 from U1294xxx. Batch: ‎158456355. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 500000$
Реферальские: 3%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Name Servers
DNS1.NAME-SERVICES.COM 162.88.61.23
DNS2.NAME-SERVICES.COM 162.88.60.23
DNS3.NAME-SERVICES.COM 162.88.61.39
DNS4.NAME-SERVICES.COM 162.88.60.39
DNS5.NAME-SERVICES.COM 162.88.61.41

Important Dates
Expires On 2017-11-05
Registered On 2016-11-05
Updated On 2016-11-05

РЕГИСТРАЦИЯ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:24
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