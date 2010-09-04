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Белоруссия и Китай учредили венчурный фонд на $20 млн

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Белоруссия и Китай учредили венчурный фонд на $20 млн

Сегодня в Минске состоялось подписание соглашения о создании совместного фонда венчурных инвестиций с минимальным инвестиционным капиталом в размере $20 млн.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Александр Шумилин отметил, что Белоруссия и Китай договорились о создании совместного венчурного фонда с инвестиционным капиталом не менее $20 млн.

Фонд учредят: Белорусский инновационный фонд, компания по развитию индустриального парка "Великий камень" и "ЧайнаМерчантс Капитал".

Александр Шумилин добавил, что фонд займется поддержкой проектов, входящих в перечень, отобранный Китайско-белорусским центром коммерциализации инноваций. Центр занимается отбором перспективных инновационных проектов, которые имеют шанс быть реализованными на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", а также поиском инвесторов для их реализации.

На сегодняшний день центром уже было отобрано 43 проекта, среди которых: создание совместного производства по выпуску беспилотников, выпуск "съедобной упаковки", разработки в сфере укрепления подшипников с помощью нанотехнологий, а также в области приборостроения, электроники.

По словам генерального исполнительного директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэна, в перспективе к коммерциализации научных разработок в парке планируется привлекать также и международные фонды. В следующем году, напомнил Ху Чжэн, в парке будет создан центр научных разработок общей площадью 12 тыс. кв. м.

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