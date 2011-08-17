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За зарплаты в конвертах будут штрафовать

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Старый Сегодня, 21:20
#1
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 510
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КП: 0.028
За зарплаты в конвертах будут штрафовать
Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

Предприниматели должны будут заплатить штраф в три минимальных зарплаты, если не допустят инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Если же проверка осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты зарплаты без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте"), то предприниматели будут оштрафованы на 100 минималок.

Источник: http://korrespondent.net/business/37...a-320-tysiach/
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