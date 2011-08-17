За зарплаты в конвертах будут штрафовать

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).
Предприниматели должны будут заплатить штраф в три минимальных зарплаты, если не допустят инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".
Если же проверка осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты зарплаты без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте"), то предприниматели будут оштрафованы на 100 минималок.
Источник: http://korrespondent.net/business/37...a-320-tysiach/