Commsignia привлекла инвестиции для интеллектуальной транспортной системы V2X

Венгерско-американская компания Commsignia из Санта-Клара штат Калифорния для интеллектуальной транспортной системы V2X привлекла инвестиции. Сумма сделки не разглашается.
Инвестиционный раунд возглавили два активных инвестора с центрального региона Восточной Европы, инвестиционный фонд OTP-Day One Seed и венчурная компания Credo.
Компания намерена использовать средства для расширения команды и для открытия своих отделений в крупных автомобильных регионах мира.
Йожеф Ковач является генеральным директором компании Commsignia, которая специализируется в области исследований, разработки, производства и распределения совместных интеллектуальных транспортных систем (C-ITS, V2X и Car2X), включая коммуникационные технологии, такие как транспортное средство к транспортному средству (V2V), транспортное средство доя пешехода (V2P) и транспортная инфраструктура (V2i).
Компания продает свои аппаратные медиа-агностические коммутаторы связи и приложения с поддержкой платформы DSRC, LTE и сетей 5G для автомобильной и смарт-сегментной инфраструктуры. Она заключила партнерские соглашения с производителями автомобилей, а также участвует в городских смарт внедрениях, как в США, так и в Европе.
Дочерняя американская компания Commsignia была основана также венгерцем Ковачом, Ласло Виражем и Андраш Такацсем. Вся команда инженеров из Будапешта. На данный момент управление с клиентами осуществляется в более чем 15 странах на четырех континентах, где была предоставлена платформа.
Даная платформа компании решает такие вопросы: предупреждает об аварийной ситуации транспортное средство, информирует о неподвижном автомобиле на обочине или на дороге, сообщает о проезжающем транспорте, показывает близлежащие дорожные знаки или предупреждает о дорожных работах, показывает пробки на дороге и показывает решение, предупреждает от других автомобилей об изменениях погодных условий, дает оценку скорости особенно при светофорах и запроса зеленого света светофора при приближении к перекрестку. В общем данная платформа для безопасности, как для водителя, так и для пешехода.
Перевод специально для mmgp.ru