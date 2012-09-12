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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,453 Благодарностей: 6,095 КП: 0.214

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Трудовой закон ужесточен: что грозит работодателю за увольнение и выплату зарплат в.. Трудовой закон ужесточен: что грозит работодателю за увольнение и выплату зарплат в "конвертах"



С 2017 года работодателей Украины, которые несправедливо относятся к своим сотрудникам, ждут серьезные неприятности. Власти ужесточили наказание за жадность: теперь хитрому руководству придется сильно раскошелиться или даже сесть в тюрьму.



“Обозреватель” выяснил, что грозит работодателю, который платит зарплату в конверте, не удерживает и не платит с нее налоги, допускает нарушения трудового законодательства.



В начале декабря 2016 года Верховная Рада поддержала предложения правительства, направленные на выведение зарплаты из “тени”. Речь идет о законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (№5130).



Кто может проверить работодателя и применить к нему санкции



Провести проверку соблюдения норм трудового законодательства, а также применить финансовые (штрафные) санкции к работодателям смогут:



- инспекции по вопросам труда;



- органы местного самоуправления;



- Фискальная служба (в части уплаты налогов).



Отметим, что Министерство финансов как главный надзиратель получит свободный и бесплатный доступ ко всем государственным реестрам (Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Государственному реестру имущественных прав и их ограничений, Госреестру имущественных прав на недвижимость, Госреестру актов гражданского состояния и прочих реестров).



Также Минфин сможет получить информацию о застрахованных лицах, которая есть у Фонда общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и персональную. Единственное ограничение к доступу – время осуществления полномочий контроля над соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга выплат, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием, а также при других мониторингах.



САНКЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ К РАБОТОДАТЕЛЮ



финансовая ответственность



Юридические и физические лица-предприниматели, использующие наемный труд, в соответствии со статьей 265 КЗоТ несут финансовую ответственность в следующих размерах (для расчета суммы штрафа в гривнах берем минимальную зарплату, которая установлена на 1 января 2017 года, а именно 3200 грн):



100 минимальных зарплат (320 000 грн), – недопущение государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в конверте). Обращаем внимание, что это новый вид ответственности!



30 минимальных зарплат (96 000 грн) – за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение:



- фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);



- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии (то есть человек официально должен работать 4 часа, но по факту работает 8 часов);



- выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов;



- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц;



- выплаты не в полном объеме.



10 минимальных зарплат (32 000 грн) – за каждого работника при несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, если не оплатите работы в ночное время, работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и пр.);



3 минимальные зарплаты (9 600) – нет привязки к к каждому работнику, следовательно, этот штраф в целом по предприятию:



- за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату не в полном объеме;



- за недопущение инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплаты в конверте. Это также новый вид ответственности!;



1 минимальная зарплата (3 200) – за нарушение других требований трудового законодательства, кроме указанных выше. К этому виду штрафа относится и штраф за непредставление или несвоевременное представление уведомления о принятии работника на работу.



Административная ответственность



Административная ответственность работодателя может применяться практически ко всем нарушенным нормам КЗоТ. Поэтому для простоты выбраны нарушения, которые чаще всего встречаются на практике:



30-100 необлагаемых минимумов (нмдг) (510-1 700 грн) – за нарушение требований законодательства о труде (выплата зарплаты с нарушением сроков, в неполном объеме; непредоставление работникам информации, которая необходима для начисления пенсии; нарушение срока проведения аттестации рабочих мест; незаконный перевод работника на неполный рабочий день; увольнение работника с нарушением трудового законодательства; отправление работника в отпуск без сохранения зарплаты свыше установленного законом срока и тому подобное.);



- 100-300 нмдг (1 700-5 100 грн) – за повторное нарушение в течение года и за действия, совершенные относительно несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца. Матери или лица, заменяющего и воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида;



- 500-1000 нмдг (8 500-17 000 грн) – за допуск к работе работника без оформления договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства без разрешения на работу;



- 1000-2000 нмдг (17 000-34 000 грн) – повторное нарушение в течение года: допуск к работе без соответствующих документов (договор, контракт, приказ, разрешение на работу);



- 50-100 нмдг (850-1 700 грн) – за невыполнение законных требований работников Гоструда по устранению нарушений трудового законодательства;



- 20-40 нмдг (340 – 680 грн) – за нарушение законодательства об охране труда;



- 20-50 нмдг (340-850 грн) – за нарушение порядка сообщения о несчастном случае на производстве;



- 3-10 нмдг (51-170 грн) – за уклонение от участия в переговорах относительно заключения, изменения или дополнения коллективного договора;



- 50-100 нмдг (850-1 700 грн) – за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору;



- 1-5 нмдг (17-85 грн) – за непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров, заключения коллективного договора.



Уголовная ответственность



За одно и то же нарушение трудового законодательства работодатель может нести как административную, так и уголовную ответственность. Административная ответственность применяется, если нарушение в судебном порядке не признано грубым.



Отметим, что к уголовной ответственности работодатель может быть привлечен только по решению суда, а открыть уголовное дело могут правоохранительные органы после обращения граждан, чьи права нарушены, или контролирующих органов, выявивших факт нарушения.



Что может грозить (по Уголовному кодексу) за некоторые нарушения трудового законодательства



1. За незаконное увольнение работника к работодателю:



- штраф в размере от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 долл до 51 000 грн);



- лишения права занимать должность руководителя сроком до 3 лет;



- исправительные работы на срок до 2 лет.



2. При повторном нарушении или совершение неправомерных действий по отношению к социально защищенным категориям граждан (беременные, несовершеннолетние, матери и отцы одиночки, опекуны, воспитывающие детей до 14 лет) работодателю следует быть готовым к тому, что ему придется (суд определит меру наказания):



- заплатить штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-85 000 грн);



- не занимать должность руководителя сроком до 5 лет;



- отправиться на исправительные работы на срок до 2 лет;



- отбыть арест до 6 месяцев.



3. За умышленную невыплату заработной платы за период более, чем за один месяц:



- размер штрафа вырос до 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500-17 000 грн);



- исправительные работы до 2 лет;



- срок до 2 лет с лишением права быть руководителем на 3 года.



4. За нецелевое использование денег, предназначенных для выплаты зарплаты:



- 1000-1500 нмдг (17 000-25 500 грн);



- ограничение свободы до 3 лет;



- лишение свободы на срок до 5 лет (без права быть руководителем на срок до 3 лет).



Источник С 2017 года работодателей Украины, которые несправедливо относятся к своим сотрудникам, ждут серьезные неприятности. Власти ужесточили наказание за жадность: теперь хитрому руководству придется сильно раскошелиться или даже сесть в тюрьму.“Обозреватель” выяснил, что грозит работодателю, который платит зарплату в конверте, не удерживает и не платит с нее налоги, допускает нарушения трудового законодательства.В начале декабря 2016 года Верховная Рада поддержала предложения правительства, направленные на выведение зарплаты из “тени”. Речь идет о законопроекте “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (№5130).Провести проверку соблюдения норм трудового законодательства, а также применить финансовые (штрафные) санкции к работодателям смогут:Отметим, что Министерство финансов как главный надзиратель получит свободный и бесплатный доступ ко всем государственным реестрам (Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Государственному реестру имущественных прав и их ограничений, Госреестру имущественных прав на недвижимость, Госреестру актов гражданского состояния и прочих реестров).Также Минфин сможет получить информацию о застрахованных лицах, которая есть у Фонда общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и персональную. Единственное ограничение к доступу – время осуществления полномочий контроля над соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга выплат, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием, а также при других мониторингах.Юридические и физические лица-предприниматели, использующие наемный труд, в соответствии со статьей 265 КЗоТ несут финансовую ответственность в следующих размерах (для расчета суммы штрафа в гривнах берем минимальную зарплату, которая установлена на 1 января 2017 года, а именно 3200 грн):100 минимальных зарплат (320 000 грн), – недопущение государственного инспектора труда к проверке, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты в конверте). Обращаем внимание, что это новый вид ответственности!30 минимальных зарплат (96 000 грн) – за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение:- фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);- оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии (то есть человек официально должен работать 4 часа, но по факту работает 8 часов);- выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов;- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц;10 минимальных зарплат (32 000 грн) – за каждого работника при несоблюдении минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, если не оплатите работы в ночное время, работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и пр.);3 минимальные зарплаты (9 600) – нет привязки к к каждому работнику, следовательно, этот штраф в целом по предприятию:- за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату не в полном объеме;- за недопущение инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплаты в конверте. Это также новый вид ответственности!;1 минимальная зарплата (3 200) – за нарушение других требований трудового законодательства, кроме указанных выше. К этому виду штрафа относится и штраф за непредставление или несвоевременное представление уведомления о принятии работника на работу.Административная ответственность работодателя может применяться практически ко всем нарушенным нормам КЗоТ. Поэтому для простоты выбраны нарушения, которые чаще всего встречаются на практике:30-100 необлагаемых минимумов (нмдг) (510-1 700 грн) – за нарушение требований законодательства о труде (выплата зарплаты с нарушением сроков, в неполном объеме; непредоставление работникам информации, которая необходима для начисления пенсии; нарушение срока проведения аттестации рабочих мест; незаконный перевод работника на неполный рабочий день; увольнение работника с нарушением трудового законодательства; отправление работника в отпуск без сохранения зарплаты свыше установленного законом срока и тому подобное.);- 100-300 нмдг (1 700-5 100 грн) – за повторное нарушение в течение года и за действия, совершенные относительно несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца. Матери или лица, заменяющего и воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида;- 500-1000 нмдг (8 500-17 000 грн) – за допуск к работе работника без оформления договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства без разрешения на работу;- 1000-2000 нмдг (17 000-34 000 грн) – повторное нарушение в течение года: допуск к работе без соответствующих документов (договор, контракт, приказ, разрешение на работу);- 50-100 нмдг (850-1 700 грн) – за невыполнение законных требований работников Гоструда по устранению нарушений трудового законодательства;- 20-40 нмдг (340 – 680 грн) – за нарушение законодательства об охране труда;- 20-50 нмдг (340-850 грн) – за нарушение порядка сообщения о несчастном случае на производстве;- 3-10 нмдг (51-170 грн) – за уклонение от участия в переговорах относительно заключения, изменения или дополнения коллективного договора;- 50-100 нмдг (850-1 700 грн) – за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору;- 1-5 нмдг (17-85 грн) – за непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров, заключения коллективного договора.Уголовная ответственностьЗа одно и то же нарушение трудового законодательства работодатель может нести как административную, так и уголовную ответственность. Административная ответственность применяется, если нарушение в судебном порядке не признано грубым.Отметим, что к уголовной ответственности работодатель может быть привлечен только по решению суда, а открыть уголовное дело могут правоохранительные органы после обращения граждан, чьи права нарушены, или контролирующих органов, выявивших факт нарушения.Что может грозить (по Уголовному кодексу) за некоторые нарушения трудового законодательства- штраф в размере от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 долл до 51 000 грн);- лишения права занимать должность руководителя сроком до 3 лет;- исправительные работы на срок до 2 лет.При повторном нарушении или совершение неправомерных действий по отношению к социально защищенным категориям граждан (беременные, несовершеннолетние, матери и отцы одиночки, опекуны, воспитывающие детей до 14 лет) работодателю следует быть готовым к тому, что ему придется (суд определит меру наказания):- заплатить штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-85 000 грн);- не занимать должность руководителя сроком до 5 лет;- отправиться на исправительные работы на срок до 2 лет;- отбыть арест до 6 месяцев.За умышленную невыплату заработной платы за период более, чем за один месяц:- размер штрафа вырос до 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500-17 000 грн);- исправительные работы до 2 лет;- срок до 2 лет с лишением права быть руководителем на 3 года.За нецелевое использование денег, предназначенных для выплаты зарплаты:- 1000-1500 нмдг (17 000-25 500 грн);- ограничение свободы до 3 лет;- лишение свободы на срок до 5 лет (без права быть руководителем на срок до 3 лет).

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