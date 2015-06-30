Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,684 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Capnia заключает сделку слияния с Essentialis ради выпуска акций и 8 млн долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:35
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,747
Благодарностей: 231
Записей в FX-блоге: 939
Подписок: 5
КП: 0.149
Capnia заключает сделку слияния с Essentialis ради выпуска акций и 8 млн долларов
Capnia планирует выпустить обыкновенных акций на уровне 0.96 доллара за акцию после заключения сделки слияния, чтобы получить новых инвесторов для валовых поступлений в размере 8 миллионов долларов.






Данное слияние компаний Capnia и частной компании Essentialis позволит создать лекарство против редкой смертельной болезни - синдрома Прадера-Вилли (PWS). Данная болезнь является редкой и провоцирует преждевременную смерть. Это сложное генетическое психофизиологическое заболевание, характеризующееся безжалостным голодом, а также метаболическими, эндокринными, когнитивными и поведенческими осложнениями.

Полученные предполагаемых 8 миллионов долларов будут использованы для второго этапа клинических исследований по лечению пациентов с синдромом PWS.



Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Блог о том, как не потерять свои финансовые средства и себя. Где поставить ЕЛКУ в новом году, чтобы активировать положительные энергии и удачу в своей жизни - обращайтесь за консультацией.
sunmistik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
John Menzies заключает сделку с BBA на сеть самолетных заправок ASIG за $202 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.09.2016 01:50
Братья Уинклвоссов хотят привлечь $65 млн для выпуска собственных акций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.06.2016 17:29
Ради ускоренного выхода Tesla Model 3, компания продаст акций на $2 млрд! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 38 30.05.2016 14:55
MasterCard заключает сделку с Uber и Dubai First TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.04.2016 14:34
Sony привлечет $3,6 млрд за счет выпуска акций и облигаций chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.06.2015 23:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Первый Инвестиционный банк - finbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар GRAND-MONITOR COM
Invests-Wisely invests-wisely.com
От GRAND-MONITOR COM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ведущие инвесторы Кремниевой долины вложили $116 млн в новый биткойн-проект
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Regulus
Два прогноза на одно событие
От Regulus в разделе «Прогнозы»
Аватар Drum13
Биржи Шанхая и Лондона объединяют торговые площадки
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
396,684
Тем
445,538
Сообщений
10,819,016

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube