Capnia заключает сделку слияния с Essentialis ради выпуска акций и 8 млн долларов

Capnia планирует выпустить обыкновенных акций на уровне 0.96 доллара за акцию после заключения сделки слияния, чтобы получить новых инвесторов для валовых поступлений в размере 8 миллионов долларов.
Данное слияние компаний Capnia и частной компании Essentialis позволит создать лекарство против редкой смертельной болезни - синдрома Прадера-Вилли (PWS)
. Данная болезнь является редкой и провоцирует преждевременную смерть. Это сложное генетическое психофизиологическое заболевание, характеризующееся безжалостным голодом, а также метаболическими, эндокринными, когнитивными и поведенческими осложнениями.
Полученные предполагаемых 8 миллионов долларов будут использованы для второго этапа клинических исследований по лечению пациентов с синдромом PWS.
Переведено специально для MMGP.ru