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Глава Банка Японии заявил о начале нового этапа в мировой экономике

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Глава Банка Японии заявил о начале нового этапа в мировой экономике



Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что мировая экономика выходит на новый этап, оставив позади негативное наследие мирового финансового кризиса, пишет издание RNS со ссылкой на Reuters.

По словам Куроды, новая политика ЦБ Японии, нацеленная на сохранение долгосрочных процентных ставок, поможет максимально извлечь выгоду для японской экономики из складывающихся условий.

“Проводя данную политику соответствующим образом, Банк Японии может получить выгоды из восстановления мировой экономики, чтобы создать новую движущую силу для японской экономики”, — сказал Курода.

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банк, новости
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