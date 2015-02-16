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С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
В 2017 году правительство Монголии планирует улучшить качество воздуха в столице, обеспечив надежное энергоснабжение жилых районов и снизив до нуля ночной тариф на электроэнергию. Этот тариф начнет действовать с 1 января 2017 года.
В ходе заседания национального комитета по уменьшению загрязнения воздуха премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат отметил, что правительство должно принять эффективные меры по очищению воздуха.
Национальный комитет Монголии по уменьшению загрязнения воздуха получит 5 млрд. ($2 млн) тугриков из бюджета в 2017 году.
Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, являющийся наиболее опасным для здоровья, в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.
"Прежде всего, нам нужна перепланировка юрточных районов (в городе 80 процентов всех выбросов происходит из-за домашних печей, преимущественно расположенных в этих районах). Мы планируем построить квартиры в юрточном районе, использовав для этого пакет помощи в 50 миллионов долларов США из Китая. Ли Кэцян, премьер Китая, во время июльского визита в Улан-Батор, пообещал оказать финансовую помощь Монголии," - сообщил премьер страны.
Из утвержденных правительством Монголии 5 млрд тугриков для борьбы с загрязнением воздуха и окружающей среды в 2017 году в общей сложности 3,5 млрд тугриков будет использовано для введения нулевого тарифа на электроэнергию в ночное время суток.
Ссылаясь на предыдущую администрацию, премьер Эрдэнэбат пришел к следующему выводу: "Монголия "сожгла" 130-140 млрд тугриков, борясь с загрязнением воздуха, однако борьба оказалась неудачной. Итак, мы отвергли программу для семей по распространению чистого сжигания угля для отапливания жилья."
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