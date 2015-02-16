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С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной

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Старый Сегодня, 12:08
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
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С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
В 2017 году правительство Монголии планирует улучшить качество воздуха в столице, обеспечив надежное энергоснабжение жилых районов и снизив до нуля ночной тариф на электроэнергию. Этот тариф начнет действовать с 1 января 2017 года.

В ходе заседания национального комитета по уменьшению загрязнения воздуха премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат отметил, что правительство должно принять эффективные меры по очищению воздуха.

Национальный комитет Монголии по уменьшению загрязнения воздуха получит 5 млрд. ($2 млн) тугриков из бюджета в 2017 году.

Напомним, в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, являющийся наиболее опасным для здоровья, в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

"Прежде всего, нам нужна перепланировка юрточных районов (в городе 80 процентов всех выбросов происходит из-за домашних печей, преимущественно расположенных в этих районах). Мы планируем построить квартиры в юрточном районе, использовав для этого пакет помощи в 50 миллионов долларов США из Китая. Ли Кэцян, премьер Китая, во время июльского визита в Улан-Батор, пообещал оказать финансовую помощь Монголии," - сообщил премьер страны.

Из утвержденных правительством Монголии 5 млрд тугриков для борьбы с загрязнением воздуха и окружающей среды в 2017 году в общей сложности 3,5 млрд тугриков будет использовано для введения нулевого тарифа на электроэнергию в ночное время суток.

Ссылаясь на предыдущую администрацию, премьер Эрдэнэбат пришел к следующему выводу: "Монголия "сожгла" 130-140 млрд тугриков, борясь с загрязнением воздуха, однако борьба оказалась неудачной. Итак, мы отвергли программу для семей по распространению чистого сжигания угля для отапливания жилья."
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 12:14
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,157
Благодарностей: 102
КП: 0.087
Re: С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
Надо же, вон люди печками до сих пор обогреваются, и готовят на них, а мы тут жалуемся.
Правда для очистки воздуха более целесообразно было бы газ удешевить, а не электроэнергию.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 12:33
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 27
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
С 1 января в Монголии электроэнергия в ночное время станет бесплатной
А как они тогда считать будут? Кто и сколько накрутил в ночное\дневное время?
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