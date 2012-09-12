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Индийский интернет-магазин продает наличку с доставкой на дом

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Имя: Сергей
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Индийский интернет-магазин продает наличку с доставкой на дом
Недавно правительство вывело из обращения самые популярные номиналы банкнот (500 и 1000 рупий). Как решить проблему доступа к кэшу для тех, кому он действительно необходим, придумали в Snapdeal.

Крупнейший онлайн-ритейлер Индии будет фактически продавать наличку своим покупателям. И доставлять ее по адресу. Покупку можно будет оплатить банковской картой на сайте ритейлера. За услугу клиенты платят одну рупию и имеют возможность получить до 2000 рупий за одну транзакцию.

Правительство изъяло из обращения эти номиналы рупии в ноябре 2016, связывая инициативу с борьбой против мошенников и коррупционеров, которые так хранят нелегально заработанные деньги.

Вместо старых банкнот государство выдает новые номиналом 500 и 2000 рупий. До 30 декабря население должно успеть обменять старые деньги в банках. Но пока переход не завершился, люди чувствуют недостаток наличных и массово переходят на электронные платежи.

По материалам PaySpace Magazine
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